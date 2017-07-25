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ГСБЭП исследует уровень доверия населения к своей работе

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Наталья Ли

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) при правительстве Кыргызстана разработала анкету с вопросами, определяющими объективно складывающееся на сегодняшний день отношение населения к деятельности ведомства.

Эта работа проводится в рамках единой политики по защите добросовестного предпринимательства и законных интересов граждан, борьбе с коррупционными проявлениями и противодействию отмыванию денежных средств, полученных преступным путем. Как сообщают в ГСБЭП, для ведомства принципиально важно сотрудничество с гражданским обществом, с представителями СМИ, бизнес-сообществом и государственными органами КР по определению отношения к деятельности органов финансовой полиции, а также повышение уровня доверия населения к органам финансовой полиции и обеспечения открытости и прозрачности деятельности ГСБЭП.

URL: http://www.vb.kg/363786
Теги:
ГСБЭП
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