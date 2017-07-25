Бакетаев: Ящик Пандоры должен быть на замке

Накануне глава государства провел большую пресс-конференцию, которая стала для него последней крупной встречей с журналистами и экспертами в качестве главы государства. В то же время аналитики отмечают, что Атамбаев совершенно не был похож на "хромую утку", с его стороны была четко обозначена готовность работать с новым президентом, которого страна изберет в середине октября.

Важным, по мнению политологов, стало еще и то, что действующий глава государства высказался по ряду внутренних проблем достаточно жестко. Таким образом, он дал понять, что никакого торга с политическими оппонентами не будет. Политики, которых судят или уже осудили и те, кто им подпевает, уступок не получат. Тем силам, которые захотят дестабилизировать Кыргызстан в преддверии выборов, Атамбаев указал короткую дорогу, которая ведет к успокоению и резкому сокращению политических амбиций на годы вперед.

О самых важных вопросах на встрече Атамбаева с представителями прессы мы поговорили с политологом Бакытом Бакетаевым.

- Вы являетесь участником трех пресс-конференций президента Атамбаева, состоявшихся на побережье Иссык-Куля. Каждая из них имела определенный резонанс и долго обсуждалась. Особенно подобострастно перетираются вырванные из контекста жесткие фразы Атамбаева. Многие поддерживают президента за его предельную откровенность на грани фола, другие, мягко говоря, журят за нелицеприятные и крепкие выражения. Что по этому поводу думаете вы?

- Главное, что за три года вот таких открытых и откровенных встреч президента Атамбаева с прессой и экспертами сложился такой формат общения, где не бывает запретных тем и журналистам не раздают бумажки с заранее написанными вопросами. Люди видят, что обсуждаются самые острые проблемы политической сферы, общества и даже конфликтные ситуации, связанные с самим президентом. Поэтому, когда идет предельно честный разговор начистоту, колких и крепких выражений в адрес оппонентов и особенно журналистов, зарабатывающих не клевете, избежать сложно.

- Что касается взаимоотношений Атамбаева с политическими оппонентами. Есть такое ощущение, что вечных революционеров не устраивает вариант с мирной передачей власти. Некоторые из них уже грозят митингами, акциями протеста, заявляют об очередной революции и так далее. Мы найдем лекарство от этой болезни?

- Всем известно крылатое выражение: "Есть у революции начало, нет у революции конца". Я предложил главе государства остановить этот процесс, подумать о таком политическом инструменте, как амнистия. И таким образом перевести вечный круговорот революций в плоскость эволюции. На что президент мне ответил, что еще не настало время, чтобы реально оценить роль и место отдельных политических персон в истории Кыргызстана, нужно подождать. По мнению главы государства, есть люди, которых нужно амнистировать - это те, кто в революционной турбулентности пошли за своими лидерами и действительно могли допустить ошибки. Но ведь есть личности, которые шли на преступления осознанно и они по-прежнему убеждены в том, что во время революции можно творить все, что угодно, и конечно, такие политики не заслуживают прощения. Алмазбек Шаршенович сказал, что бывшим президентам и лицам из их ближайшего окружения, замешанным в криминале и так далее, никакой амнистии вообще не должно быть.

- Самые активные из всех недовольных - это бывшие члены временного правительства. Попытки раскачать ситуацию в стране, в том числе на уголовном деле Текебаева, предпринимают именно они.

- Во время революции наступает такое время, когда не то что гражданин, но и политики не всегда могут грамотно сориентироваться. Открывается ящик Пандоры, из которого вылетают все черти. Так вот, есть деятели, которые были заражены чертями изначально и, прикрываясь революцией, провоцировали граждан на неправильные действия. Простить можно тех, кто признает ошибки и кается, а иначе нет смысла. Опять вылезут черти из табакерки, которые будут устраивать бунты.

- Атамбаев выделил двух кандидатов в президенты, имеющих, на его взгляд, самые убедительные шансы стать следующим президентом. Но в приоритете, и это естественно, только один претендент. Как вы считаете, чем обусловлен этот выбор?

- Я почувствовал особенное отношение к Сооронбаю Жээнбекову, потому что это гарантия того, что будет сохранен курс, намеченный партией СДПК. Это значит продолжение программ и стабилизирующих проектов, заложенных в последние годы. Ну а самым главным посылом в этом аспекте я считаю заявление Атамбаева о том, что он остается в Кыргызстане, что он будет наблюдать за работой президента, который пройдет, будет следить за теми проектами и программами, которые начаты. То есть нынешний президент будет продолжать работать на благо народа, чтобы страна развивалась, жила комфортно, уютно и стабильно. Я уловил именно такой посыл и уверен, что Атамбаев будет помогать тому, кто станет следующим главой государства.