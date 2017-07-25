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Две стороны одного города. Художники презентовали новую стену граффити

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Глеб Куренев

Сегодня, 25 июля, в одном из столичных дворов появилось новое граффити от художников из Basiccolors. Арт-объект продемонстрирован в рамках проекта "Я люблю Бишкек", который направлен на изменение общественных пространств столицы руками молодежи и активных горожан. Стоит напомнить, в прошлом году в рамках проекта было продемонстрировано несколько объектов.

Новое граффити - это зеленый мир с насекомыми, небом и природой. Художники хотели показать город в виде человека, который, с одной стороны, создает что-то новое, а с другой - уничтожает. На стене это отображается тем, что слева изображена рука с баллончиком краски, а справа - рука, стирающая рисунок. Художник Виктор Цой поделился, что над картиной работали 8 человек, а реализация проекта заняла около двух недель.

Данный проект интересен и тем, что в нем принимают участие непосредственно жители. Например, стена во дворе дома № 94А на улице Худайбергенова появилась благодаря местным жителям. Они подали заявку на участие в конкурсе, на них обратили внимание и теперь их двор напоминает арт-галерею.

В целом, кто хочет облагородить свой район или дом могут отправить заявку на электронную почту художникам, в ней необходимо прислать фотографию фасада или стены под будущее граффити, а также описать, почему именно ваш дом должен быть выбран.

В рамках данной акции планируется создать ещё 4 арт-объекта.

URL: http://www.vb.kg/363798
Теги:
искусство, Бишкек
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