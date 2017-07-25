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Суд не отпустил Текебаева сдавать экзамен на знание госязыка

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Аида Джумашева

Сегодня, 25 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

В ходе процесса адвокат Канат Хасанов заявил ходатайство о том, чтобы подсудимому выдали ID-паспорт и дали возможность сдать экзамен по госязыку как кандидату на пост президента.

Он отметил, что в ЦИК настаивают на том, что Текебаев должен прибыть на тест самостоятельно, а нахождение в СИЗО ГКНБ не входит в разряд уважительных причин и не является каким-либо препятствием.

В свою очередь обвинение выступило против. Суд отказал в удовлетворении данного ходатайства.

URL: http://www.vb.kg/363823
Теги:
выборы, президент, суд, Омурбек Текебаев
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