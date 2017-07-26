Погода
$ 68.55 - 68.79
€ 79.58 - 80.27

У ЦИК идет акция в поддержку Текебаева, чтобы его допустили к тесту

287  1
Родион Решетов

Сегодня, 26 июля, возле здания ЦИК проходит акция в поддержку Омурбека Текебаева. Отметим, вчера, 25 июля, пикетчики также высказывали свое недовольство сначала возле Первомайского суда, после чего направились к зданию Центризбиркома.

У пикетчиков требование одно: дать Текебаеву возможность пройти тест по госязыку. Отметим, 25 июля члены ЦИК так и не смогли рассмотреть вопрос о допуске лидера партии "Ата-Мекен" к экзамену. В итоге было принято решение о переносе рассмотрения на утро 26 июля.

Как отмечают сторонники Текебаева, сейчас рабочая группа ЦИК в срочном порядке рассматривает вопрос о допуске подсудимого парламентария к сдаче обязательного для кандидатов в президенты теста на знание государственного языка.

URL: http://www.vb.kg/363842
Теги:
выборы, митинг, Омурбек Текебаев, ЦИК
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Чолпон Шакирова
26.07.2017, 11:00
Карма: -24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 73
Минусов: 97
Комментариев: 89

План Текебаева сбывается, он все таки и рассчитывал, теперь будет из себя строить жертву власти, а по сути он мародер и вор! 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  