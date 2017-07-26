У ЦИК идет акция в поддержку Текебаева, чтобы его допустили к тесту

Сегодня, 26 июля, возле здания ЦИК проходит акция в поддержку Омурбека Текебаева. Отметим, вчера, 25 июля, пикетчики также высказывали свое недовольство сначала возле Первомайского суда, после чего направились к зданию Центризбиркома.

У пикетчиков требование одно: дать Текебаеву возможность пройти тест по госязыку. Отметим, 25 июля члены ЦИК так и не смогли рассмотреть вопрос о допуске лидера партии "Ата-Мекен" к экзамену. В итоге было принято решение о переносе рассмотрения на утро 26 июля.

Как отмечают сторонники Текебаева, сейчас рабочая группа ЦИК в срочном порядке рассматривает вопрос о допуске подсудимого парламентария к сдаче обязательного для кандидатов в президенты теста на знание государственного языка.