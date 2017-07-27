Астрономы увеличили оценку числа комет в Солнечной системе сразу в семь раз

Больших долгопериодических комет на дальних окраинах Солнечной системы оказалось намного больше, чем считалось до сих пор, сообщает Naked Science.

Далеко за орбитой Плутона располагается Облако Оорта - область, в которой обращаются мириады ледяных тел. Иногда некоторые из них в силу случайных столкновений и игры гравитации оказываются выброшенными из этой сферы и начинают долгий путь во внутренние области Солнечной системы и обратно, уже в качестве долгопериодических комет.

Движение комет по их вытянутой орбите может занимать многие сотни и тысячи лет. Однако рано или поздно оно заканчивается гибелью ледяного тела под лучами Солнца или в результате столкновения с одной из планет. Определенную опасность представляют они и для Земли - например, предполагается, что кометой был Тунгусский метеорит: испарение льда может объяснить полное отсутствие следов самого тела в районе падения.

По-новому взглянуть на эту опасность и на долгопериодические кометы вообще позволяет новая работа, проделанная Джеймсом Байером (James Bauer) и его коллегами на основе данных наблюдений, проведенных космическим ИК-телескопом NASA WISE. Статью ученых публикует The Astronomical Journal, об их работе также рассказывает пресс-релиз, распространенный NASA.

Астрономы отмечают, что оценка числа и размеров комет - задача довольно нетривиальная, поскольку кометные ядра, которые мы наблюдаем, окружены облаком "пыли", испаряющегося с поверхности материала - комой. Это потребовало от ученых создать компьютерную модель влияния этого вещества на полученные WISE инфракрасные снимки комет. "Вычитание" комы из изображений позволило получить удивительно четкую картину отдельных ядер комет, оценить их число и размеры.

Судя по результатам исследования, до сих пор мы сильно недооценивали число таких небесных тел. Комет диаметром в 1 км и более - всемеро больше, чем по данным предыдущих оценок. Даже комет, пролетевших мимо Солнца за восемь месяцев наблюдений, оказалось в 3–5 раз больше, чем предсказывают существующие модели. "Это количество многое говорит нам об объемах материала, оставшегося "неиспользованным" после образования Солнечной системы", - добавляет Джеймс Байер.