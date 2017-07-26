ЦИК: Все подследственные кандидаты смогут пройти тест по госязыку в августе

Омурбек Текебаев сможет сдать экзамен на знание государственного языка до 10 августа текущего года. Об этом сегодня, 26 июля, сообщил член рабочей группы ЦИК Кайрат Осмоналиев.

Если суд решит признать за подсудимым право сдать тест, то он это сделает. Для этого он должен обратиться в суд за допуском к сдаче экзамена.

В ЦИКе отметили, что они отреагировали на заявление и выработали свою позицию. Кроме того, они как главные организаторы выборов дали свои разъяснения заинтересованным субъектам, в частности суду и правоохранительным органам, что в этой ситуации именно суд должен принять решение.

Осмоналиев отметил, что закон подробно расписывает порядки для кандидатов, которые находятся на свободе.

"Наше законодательство позволяет находящимся под следствием участвовать в выборах. Также по закону нужно сдать тест, но каким образом это реализовывать - правовых механизмов нет. УПК не предусматривает для этого изменения меры пресечения", - отметил он.

Осмоналиев отметил, что в законе есть пробелы. В тех случаях, когда заявитель считает, что его права нарушаются, он может обратиться в суд. "Поэтому мы рекомендовали обратиться в судебный орган", - сообщил член ЦИК.

Кроме того, он добавил, что в Законе КР "О Национальном центре по предупреждению пыток" прописано, что СИЗО также является местом лишения свободы. Они отметили, что эти коллизии должны быть устранены. Есть пробелы, но это больше вопросы к законодательству, сказал он.

В случае, если Омурбека Текебаева допустят к сдаче теста по госязыку, у него есть время до 10 августа, так как график расписан до этой даты.