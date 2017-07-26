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Стали известны первые результаты тестирования кандидатов по госязыку

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 26 июля, кандидаты в президенты начали проходить тестирование на знание госязыка.

Сегодня по графику тестирование было назначено у Назарбека Нышанова, Омурбека Текебаева, Темира Сариева и Арстанбека Абдылдаева. Каждый кандидат сдавал тест по отдельности.

В Нацкомиссии по госязыку "ВБ" сообщили первые результаты тестирования. Темир Сариев набрал 81,8 балла, Назарбек Нышанов - 74,5 балла. Результаты Арстанбека Абдылдаева еще не готовы. Находящийся под стражей Омурбек Текебаев не смог сегодня сдать тест.

Тестирование состоит из 4 субтестов: "чтение", "аудирование", "лексика-грамматика, письмо" и "говорение". Если кандидат набирает необходимый по тесту общий балл – это не менее 60% от суммы всех субтестов, ему выдается сертификат национальной комиссии по госязыку, подтверждающий владение государственным языком на уровне В2 (выше среднего). Если кандидат набирает менее 60%, ему выдается справка с указанием набранных баллов.

Отметим, по состоянию на 26 июля, в ЦИК поступило заявление от 37 кандидатов в президенты.

URL: http://www.vb.kg/363876
Теги:
выборы, кыргызский язык
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