Сегодня: ЦИК дала шанс уголовникам, дела мародеров, президент в отпуске

Кто на экзамен не явился? Депутат Текебаев, обвиняемый в коррупционных преступлениях, не смог явиться на сдачу теста на владение государственным языком. Наверное, это проблема не только ЦИК, так как адвокаты Текебаева затягивают судебный процесс. А вот если бы к сегодняшнему дню был вынесен оправдательный приговор лидеру "Ата Мекена", то, возможно, Омурбек Чиркешович смог бы пройти тест на "отлично".

Со своей стороны Центризбирком создала все необходимые условия для проведения экзамена. Обеспечить явку выдвиженца в президенты должны были его уполномоченные представители. Напомним, накануне суд принял решение лидера "Ата Мекена" из-под стражи не освобождать и паспорт подсудимого его адвокатам не выдавать.

Между тем в ЦИК решили что до 10 августа кандидаты-сидельцы смогут сдать тест на знание государственного языка. Но только при условии, что на это будет соответствующее решение суда.

Абдулла Юсупов заговорил. В ходе судебного заседания по делу о мародерах свидетель рассказал, как происходило разграбление имущества Бакиевых и их приближенных. Кроме того, он заявил что подсудимый Райкан Тологонов - близкий ему человек. Однако это категорически отрицает бывший член партии "Ата Мекен", подозреваемый в мародерстве.

Абдулла Юсупов сообщил суду, что если бы Аида Салянова не была генеральным прокурором, когда возбуждали первое дело по мародерству, то Омурбек Текебаев сейчас был бы подозреваемым в организации грабежей.

"Мы думали, что мы герои, выполняем ответственную работу. А нас использовали, как бандитов. Например, я помню, когда нашли бумаги по "Кумтору", то Райкан Тологонов звонил Текебаеву", - сообщил свидетель.

Он ушел, но еще вернется. Президент Кыргызстана написал заявление и ушел в очередной трудовой отпуск. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства. Сколько дней будет отдыхать Алмазбек Атамбаев, не сообщается.

Вниманию автолюбителей. Участок улицы Калыка Акиева от Токтогула до Киевской, будет закрыт с 27 июля по 22 сентября. Как сообщили в мэрии, это связано с прокладкой теплосетей. Подрядчику даны указания завершить все работы в намеченные сроки, подчеркивают в муниципалитете.

"Приносим извинения за неудобства и просим горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения", - говорится в сообщении мэрии Бишкека.

Фестиваль "Оймо-2017". Завтра в Бишкеке и Чолпон-Ате начнется международная ярмарка, на которой более 150 ремесленников из разных стран представят свои творения. Это эксклюзивные вещи из шелка и войлока, а также необычная посуда. Многие туристические компании включили фестиваль в календарь крупных региональных мероприятий.

Кроме того, лучшие ремесленники региона проведут мастер-классы для детей и взрослых, дизайнеры продемонстрируют модели в этностиле, состоятся конкурсы среди художников и поэтов. В планах мероприятия предусмотрены художественные и экологические акции. На фестивальных площадках выступят деятели искусств и самодеятельные коллективы Ассамблеи народов Кыргызстана.

Жара не ослабевает. По крайней мере до субботы температура воздуха в Кыргызстане будет стоять под +40 градусов. Будет знойно, безоблачно и без малейшего намека на осадки. Слабым утешением может стать то, что 29 и 30 июля местами ожидаются дожди и грозы, но столицу Кыргызстана они обойдут стороной.

Небольшое понижение температуры ожидается 31 июля. Но жара спадет всего на 2-3 градуса. Начало августа ожидается таким же засушливым, как конец текущего месяца. Ощутимое понижение температуры воздуха до 25 градусов в дневные часы, которое будет сопровождаться дождями, произойдет не ранее 5-го числа последнего летнего месяца.