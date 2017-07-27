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Футбол: "Абдыш-Ата" и "Нефтчи" пробились в полуфинал Кубка Кыргызстана

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Гулиза Авазова

Кантская "Абдыш-Ата" и кочкор-атинский "Нефтчи" пробились в полуфинал Кубка Кыргызстана по футболу.

Как сообщает Футбольная лига Кыргызстана, в рамках четвертьфинала турнира в Кочкор-Ате на домашнем одноименном стадионе местный "Нефтчи" принял "Достук" из Тепе-Коргона, который претендует на победу в Первой лиге чемпионата Кыргызстана. Матч получился богатым на голы. "Нефтчи" особо не испытал проблем в этой встрече и с разгромным счетом выиграл соперника - 10:2.

В другой четвертьфинальной игре в Канте "Абдыш-Ата" встречалась с "Дордоем-2". Футболисты первой лиги оказали достойное сопротивление команде топ-лиги, чему свидетельствует счет матча по итогам двух таймов - 2:2. Благодаря успешно реализованному пенальти Иваном Филатовым за три минуты до окончания основного времени кантовчане смогли уйти от поражения.

В дополнительном периоде все же "Абдыш-Ате" удалось вырвать победу - на 114-й минуте Манас Каирипов сумел вывести команду вперед и вместе с этим в полуфинал Кубка Кыргызстана. Окончательный счет на табло - 3:2.

Отметим, ранее ошский "Алай" вышел в 1/2 финала турнира и теперь за последнюю путевку поборются бишкекский "Дордой" и "Кара-Балта". Матч состоится сегодня, 27 июля.

URL: http://www.vb.kg/363909
Теги:
кубок, футбол
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