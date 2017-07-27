Уже немолодые. Силы воздушной обороны Кыргызстана отмечают день рождения

Силы воздушной обороны празднуют 11-ю годовщину своего образования. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВС КР.

Сегодня, 27 июля, состоялось торжественное собрание в ходе которой начальник ГШ ВС КР Райимберди Дуйшенбиев вручил командующему Силами воздушной обороны боевое знамя – символ воинской чести, доблести и славы, а также грамоту президента КР.

Поздравляя военнослужащих СВО, он отметил: "Силы воздушной обороны во взаимодействии с другими воинскими формированиями Вооруженных сил и других силовых структур достойно выполняют возложенные на них задачи по обеспечению военной безопасности по защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Уверен, что и впредь вы будете в авангарде выполнения боевых задач, свято следуя вечным боевым ценностям - высокому воинскому мастерству, смелости, мужеству, патриотизму во благо нашего Кыргызстана".

В рамках программы был организован просмотр фильма, а также развернута экспозиция вооружения и военной техники. Завершилось мероприятие праздничным концертом в исполнении творческого коллектива Центрального дома Армии и военно-показательного оркестра ГШ ВС КР.

Справочно: В целях защиты суверенитета и национальной безопасности КР в воздушном пространстве страны, а также совершенствования военно-воздушной составляющей военной безопасности Кыргызстана, указом президента КР от 27 июля 2006 года № 396 были созданы Силы воздушной обороны республики.

Пройдя определенный этап развития и становления, Силы воздушной обороны наравне с Сухопутными войсками и Национальной гвардией ВС КР стали видом Вооруженных сил КР, предназначенным для защиты административно-политических, промышленно-экономических объектов страны, прикрытия и обеспечения с воздуха действий общевойсковых и специальных подразделений при выполнении ими боевых задач.

Не менее важно значение Сил воздушной обороны при перевозке войск и грузов, проведении воздушной разведки, поисковых и аварийно-спасательных работ, а также участии в ликвидации последствий стихийных бедствий и эвакуации тяжелобольных и раненых из труднодоступных районов.