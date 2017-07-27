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Эксперт: Оттепель между КР и РУз раздражает некоторые узбекские группировки

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Руслан Изреков

Улучшающиеся отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном раздражают некоторые узбекские группировки, для них это как нож в горло. Заявил эксперт в сфере безопасности Токтогул Какчекеев, комментируя мнение независимого эксперта из Ташкента относительно высказанных слов президента Алмазбека Атамбаева на недавней пресс-конференции.

"Я таких политологов много знаю. В Узбекистане есть группировка, настроенная очень националистически, и ее представители, как правило, всегда ставили вопрос о введении войск в Кыргызстан при конфликтах в 90-е годы, в 2010 году, обвиняли Кыргызстан в геноциде. И, соответственно, улучшающиеся отношения двух стран для них как нож в горло. Поэтому они стараются все двусторонние успехи критиковать. Вспомните встречу вице-премьера с губернаторами узбекской стороны, их приезд в Ош, отношения развиваются. Вопросы демаркации и делимитации границ, которые не решались 25 лет, начали решаться. Алмазбек Атамбаев на пресс-конференции отметил, что прекрасно знает президента Мирзиёева, давно с ним знаком и, соответственно, взаимоотношения двух стран будут улучшаться. Во время алтайского форума Узбекистан заявил, что узбекский народ тоже входит в группу алтайских языков. Наши взгляды по прошедшим событиям очень близки. Улучшающиеся отношения раздражают такого пошиба экспертов", - считает Какчекеев.

Он также высказался и относительно критики ташкентского эксперта заявившего, что глава государства передергивает факты, говоря о словах экс-президента страны о войне за воду и получении бронетранспортеров от США.

"Это не передергивание фактов. Откуда этот эксперт знает, что происходит в военной сфере. Нельзя же сидеть в чайхане и говорить о военных стратегических вопросах. Наш президент обладает такой информацией, которой, возможно, не обладают и в правительстве Узбекистана. Такие вещи президент не говорит ради красного словца. Он говорит о пережитом прошлом, так сказать о внешнеполитическом курсе США. Из Афганистана выведены 800 боевых единиц бронетанковой техники. Они были переданы Узбекистану, техника перешла через Хайратонский мост, который объединяет Узбекистан с Афганистаном. Предмет спора, критики отсутствует", - сказал Какчекеев.

URL: http://www.vb.kg/363927
Теги:
Токтогул Какчекеев, Узбекистан, политика
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