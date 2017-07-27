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Кыргызстанцу 16 лет неправильно начисляли пенсию. Омбудсмен решил вопрос

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ВБ

В аппарат омбудсмена поступило заявление от жителя села Таш-Добо Аламудунского района Чуйской области К.М. с жалобой на то, что Социальный фонд не выплачивал процентную надбавку к базовой зарплате.

По данному сигналу была проведена тщательная проверка всех материалов дела и направлены обращения в соответствующие органы. По результатам работы выяснилось, что начиная с 1 июля 2001 года по май 2017 года Соцфонд неверно рассчитывал процентную надбавку к базовой зарплате.

В итоге был проведен перерасчет за весь указанный период и в июне 2017 года К.М. получил денежную сумму в размере 81 тыс. 401 сома.

С целью привлечения к ответственности сотрудника Социального фонда за совершенную ошибку в начислении пенсии К.М. институтом омбудсмена был направлен соответствующий запрос. Однако, как выяснилось, данный госслужащий был уволен по собственному желанию еще в 2011 году.

В свою очередь руководство Соцфонда Аламудунского района сообщило о том, что была проведена разъяснительная беседа с сотрудниками пенсионного отдела. Была обозначена необходимость тщательного проведения перерасчета пенсий, а также даны предупреждения о том, что в случае выявления подобных ошибок в отношении виновных будут применены самые строгие меры наказания.

URL: http://www.vb.kg/363933
Теги:
омбудсмен, пенсии, Чуйская область, Социальный фонд
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Комментарии
Абонент
27.07.2017, 17:31

А как проверить - правильно посчитали или нет? Наверняка это не единичный случай

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