Судья по делу Текебаева в 15-й раз не удовлетворил свой отвод

Сегодня, 27 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Напомним, ранее в ходе процесса подсудимый Текебаев заявил отвод председательствующему после того, как тот не удовлетворил ходатайство о том, чтобы отложить процесс до того момента, как выздоровеют его адвокаты, или до тех пор, пока он не наймет еще одного.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Эрнис уулу Айбек в 15-й раз не удовлетворил заявленный ему отвод.