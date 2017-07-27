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Судья по делу Текебаева в 15-й раз не удовлетворил свой отвод

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Аида Джумашева

Сегодня, 27 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

Напомним, ранее в ходе процесса подсудимый Текебаев заявил отвод председательствующему после того, как тот не удовлетворил ходатайство о том, чтобы отложить процесс до того момента, как выздоровеют его адвокаты, или до тех пор, пока он не наймет еще одного.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Эрнис уулу Айбек в 15-й раз не удовлетворил заявленный ему отвод.

URL: http://www.vb.kg/363937
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Саара Алмазбекова
27.07.2017, 17:28
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https://www.youtube.com/watch?v=IX-t5Dy0jnY&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=rKrYmhN_Cqo&feature=youtu.be

Разве так люди болеют? Текебаев вчера умирал, орал, что они болеют и он без адвокатов не будет сидеть на суде. А эти кинули мародера.

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