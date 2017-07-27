Госадвокату по делу Текебаева дали время для ознакомления с делом до завтра

Сегодня, 27 июля, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.

На процессе подсудимый Текебаев заявил, что, поговорив с предоставленным им госадвокатом Эльмирой Чоноевой, выяснил, что она не ознакомлена со всеми восемью томами дела.

"У нее не хватило времени для изучения всех материалов дела. Прошу дать ей время для полного ознакомления с делом", - сказал Текебаев.

В свою очередь госадвокат подтвердила, что она недостаточно ознакомилась со всеми томами дела.

В итоге судья удовлетворил ходатайство подсудимого и постановил, чтобы адвокат Чоноева немедленно приступила к изучению материалов дела.