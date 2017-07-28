Двое утопленников за сутки. К поискам привлечено 30 спасателей

За минувшие сутки поступило сообщение о двух утопленниках. Об этом сообщает МЧС.

В Сокулукском районе утонул парень 1991 года рождения. Об утопленнике сообщили по номеру 101, инцидент произошел в реке Чу. К поискам тела утопленника были привлечены 22 спасателя, однако тело так и не нашли. Поисковые работы будут продолжены сегодня.

Также вчера, примерно в 18.20 поступило сообщение об утопленнике в водохранилище Торт-Гул. Парень 1996 года рождения купался в водохранилище и утонул. В поисках были задействованы 8 сотрудников МЧС. Тело парня нашли примерно через час и передали родственникам.