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Двое утопленников за сутки. К поискам привлечено 30 спасателей

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Глеб Куренев

За минувшие сутки поступило сообщение о двух утопленниках. Об этом сообщает МЧС.

В Сокулукском районе утонул парень 1991 года рождения. Об утопленнике сообщили по номеру 101, инцидент произошел в реке Чу. К поискам тела утопленника были привлечены 22 спасателя, однако тело так и не нашли. Поисковые работы будут продолжены сегодня.

Также вчера, примерно в 18.20 поступило сообщение об утопленнике в водохранилище Торт-Гул. Парень 1996 года рождения купался в водохранилище и утонул. В поисках были задействованы 8 сотрудников МЧС. Тело парня нашли примерно через час и передали родственникам.

URL: http://www.vb.kg/363961
Теги:
МЧС, утопленник
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