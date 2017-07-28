Бабанов показал лучший результат по кыргызскому языку в своей группе

Сегодня, 28 июля, тестирование на знание государственного языка прошла очередная группа кандидатов в президенты.

Сегодня тест сдали Турсунбай Бакир уулу, Бакты Торобаев, Таалатбек Масадыков и Омурбек Бабанов.

В Нацкомиссии по госязыку сообщили следующие результаты:

экс депутат Турсунбай Бакир уулу - 88,6 баллов; консультант по международным связям международной ассоциации "Генералы мира – за Мир" Таалатбек Масадыков - 79,8 баллов; лидер фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев - 71,8 баллов; лидер фракции "Республика-Атажурт" Омурбек Бабанов - 93,5 баллов.

Отметим, для участия в предвыборной гонке кандидаты должны набрать более 60 баллов.

Тестирование состоит из 4 субтестов: "чтение", "аудирование", "лексика-грамматика, письмо" и "говорение". Если кандидат набирает необходимый по тесту общий балл – это не менее 60% от суммы всех субтестов, ему выдается сертификат национальной комиссии по госязыку, подтверждающий владение государственным языком на уровне В2 (выше среднего). Если кандидат набирает менее 60%, ему выдается справка с указанием набранных баллов.