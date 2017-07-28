Погода
$ 68.57 - 68.79
€ 79.72 - 80.42

Бабанов показал лучший результат по кыргызскому языку в своей группе

219  0
Айдана Абдуваитова

Сегодня, 28 июля, тестирование на знание государственного языка прошла очередная группа кандидатов в президенты.

Сегодня тест сдали Турсунбай Бакир уулу, Бакты Торобаев, Таалатбек Масадыков и Омурбек Бабанов.

В Нацкомиссии по госязыку сообщили следующие результаты:

  1. экс депутат Турсунбай Бакир уулу - 88,6 баллов;
  2. консультант по международным связям международной ассоциации "Генералы мира – за Мир" Таалатбек Масадыков - 79,8 баллов;
  3. лидер фракции "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев - 71,8 баллов;
  4. лидер фракции "Республика-Атажурт" Омурбек Бабанов - 93,5 баллов.

Отметим, для участия в предвыборной гонке кандидаты должны набрать более 60 баллов.

Тестирование состоит из 4 субтестов: "чтение", "аудирование", "лексика-грамматика, письмо" и "говорение". Если кандидат набирает необходимый по тесту общий балл – это не менее 60% от суммы всех субтестов, ему выдается сертификат национальной комиссии по госязыку, подтверждающий владение государственным языком на уровне В2 (выше среднего). Если кандидат набирает менее 60%, ему выдается справка с указанием набранных баллов.

URL: http://www.vb.kg/364011
Теги:
Бакыт Торобаев, Омурбек Бабанов, Турсунбай Бакир уулу, выборы, кыргызский язык
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  