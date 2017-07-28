Юные боксеры Кыргызстан отправились на чемпионат Азии в Филиппины

Юношеская сборная Кыргызстана отправилась на чемпионат Азии в Пуэрто-Принсеса (Филиппины). Соревнования пройдут с 1 по 7 августа.

Как сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры, на первенстве континента страну представят шестеро боксеров под руководством старшего тренера Уланбека Толонбай уулу и Кенжебека Акелбаева.

В состав сборной вошли:

Айдар Орозкулов Нурадин Рустамбек уулу Умар Кубанычбек уулу Байбек Анарбек уулу Керимбай Эркинов Ахмад Усупов

Отметим, в качестве судьи состязания обслужит Назира Рахатова, которая недавно получила звание рефери континентального уровня. Это ее первый чемпионат на континентального уровне.

Как уточняется, на поездку сборной Дирекция по олимпийским видам спорта выделила 1,2 млн сомов. Помимо этого на подготовку, в частности на учебно-тренировочный сборы команды, дирекция выдала 405 тыс. сомов.