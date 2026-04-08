Месси, Роналду и Мбаппе стали героями новой рекламы LEGO к ЧМ-2026

Компания LEGO представила рекламный ролик к чемпионату мира - 2026, в котором снялись звезды мирового футбола: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.

Футболисты лично подтвердили участие, опубликовав видео в своих аккаунтах в Instagram. По сюжету ролика звезды в шуточной форме спорят, чья фигурка должна оказаться на вершине трофея, однако их мирит ребенок, символизирующий преданных болельщиков.

Поводом для масштабной кампании стал запуск новой коллекции фигурок в форме национальных сборных под названием "LEGO Editions", которая поступит в продажу 1 мая. Проект реализован совместно с FIFA в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года.

Отмечается, что Роналду, Мбаппе и Винисиус опубликовали совместный пост с LEGO и FIFA, тогда как Месси разместил ролик отдельно. При этом публикация аргентинца набрала больше просмотров и лайков, чем общий пост остальных участников рекламной кампании.