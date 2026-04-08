Погода
$ 87.40 - 87.63
€ 100.32 - 101.32

Месси, Роналду и Мбаппе стали героями новой рекламы LEGO к ЧМ-2026

196  0
Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Компания LEGO представила рекламный ролик к чемпионату мира - 2026, в котором снялись звезды мирового футбола: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор.

Футболисты лично подтвердили участие, опубликовав видео в своих аккаунтах в Instagram. По сюжету ролика звезды в шуточной форме спорят, чья фигурка должна оказаться на вершине трофея, однако их мирит ребенок, символизирующий преданных болельщиков.

Поводом для масштабной кампании стал запуск новой коллекции фигурок в форме национальных сборных под названием "LEGO Editions", которая поступит в продажу 1 мая. Проект реализован совместно с FIFA в преддверии чемпионата мира по футболу 2026 года.

Отмечается, что Роналду, Мбаппе и Винисиус опубликовали совместный пост с LEGO и FIFA, тогда как Месси разместил ролик отдельно. При этом публикация аргентинца набрала больше просмотров и лайков, чем общий пост остальных участников рекламной кампании.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457509
Теги:
футбол, чемпионат мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  