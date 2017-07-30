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Шотландское правительство потребовало законодательно защитить экспорт виски

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Министр экономики Шотландии Кит Браун обратился к британскому кабинету министров с просьбой обеспечить защиту экспорта шотландского виски после Brexit, а также потребовал разъяснений, был ли этот вопрос частью переговоров в ходе визита министра внешней торговли Великобритании в США, пишет TJournal.

Браун подчеркнул, что считает недопустимым заключение сделок, "угрожающих ценности и репутации шотландских продуктов", и указал, что текущие нормативные требования ЕС должны быть гарантированы после выхода Великобритании из Евросоюза.

"Мы должны быть уверены, что любые будущие соглашения пойдут на пользу Шотландии и не будут угрожать источникам существования наших фермеров и производителей", - заявил Браун.

В Шотландии, по словам министра, производство виски обеспечивает работой около 20 тысяч человек.

URL: http://www.vb.kg/364057
Теги:
Великобритания, брексит
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