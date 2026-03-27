Франция обыграла Бразилию в товарищеском матче на пути к чемпионату мира

Сборная Франции по футболу одержала победу над командой Бразилии со счетом 2:1 в рамках международного товарищеского турнира. Встреча прошла на знаменитом стадионе "Джиллетт Стэдиум" в США. Этот поединок стал важнейшим этапом подготовки обеих национальных команд к предстоящему чемпионату мира 2026 года. Французский коллектив выглядел на поле более организованно и сумел хладнокровно реализовать свои голевые моменты. Бразильцы смогли сократить отставание в счете, однако организовать финальный штурм и вырвать ничью в концовке встречи им не удалось.

Подопечные Дидье Дешама продолжают свою уверенную беспроигрышную серию, демонстрируя сыгранность и высокий класс исполнения. В то же время команда под руководством Карло Анчелотти все еще находится в поиске оптимальных сочетаний и игровой стабильности перед стартом мирового первенства. Тренерский штаб бразильцев отметил, что такие игры с топовыми европейскими сборными позволяют наглядно увидеть слабые места в обороне и скорректировать тактику до начала официальных игр.

Победа над пентакампеонами стала для "трехцветных" отличным психологическим подспорьем. Эксперты подчеркивают, что нынешний состав сборной Франции является одним из главных фаворитов предстоящего мундиаля. В свою очередь, для Бразилии это поражение станет поводом для серьезного анализа игры лидеров атаки, которые в этот раз не смогли взломать насыщенную оборону французов в решающие минуты матча.