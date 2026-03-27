Погода
$ 87.49 - 87.74
€ 100.27 - 101.17

Франция обыграла Бразилию в товарищеском матче на пути к чемпионату мира

78  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Франции по футболу одержала победу над командой Бразилии со счетом 2:1 в рамках международного товарищеского турнира. Встреча прошла на знаменитом стадионе "Джиллетт Стэдиум" в США. Этот поединок стал важнейшим этапом подготовки обеих национальных команд к предстоящему чемпионату мира 2026 года. Французский коллектив выглядел на поле более организованно и сумел хладнокровно реализовать свои голевые моменты. Бразильцы смогли сократить отставание в счете, однако организовать финальный штурм и вырвать ничью в концовке встречи им не удалось.

Подопечные Дидье Дешама продолжают свою уверенную беспроигрышную серию, демонстрируя сыгранность и высокий класс исполнения. В то же время команда под руководством Карло Анчелотти все еще находится в поиске оптимальных сочетаний и игровой стабильности перед стартом мирового первенства. Тренерский штаб бразильцев отметил, что такие игры с топовыми европейскими сборными позволяют наглядно увидеть слабые места в обороне и скорректировать тактику до начала официальных игр.

Победа над пентакампеонами стала для "трехцветных" отличным психологическим подспорьем. Эксперты подчеркивают, что нынешний состав сборной Франции является одним из главных фаворитов предстоящего мундиаля. В свою очередь, для Бразилии это поражение станет поводом для серьезного анализа игры лидеров атаки, которые в этот раз не смогли взломать насыщенную оборону французов в решающие минуты матча.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457129
Теги:
Франция, футбол, Бразилия
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  