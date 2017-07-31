На китайские деньги - китайский язык. В Бишкеке построили новую школу

В Бишкеке откроется школа-гимназия № 95 с изучением китайского языка. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Сегодня, 31 июля, состоялась встреча мэра Албека Ибраимова с заместителем директора управления по международно-экономическому сотрудничеству Министерства коммерции КНР Чзен Хуачэном.

Сторонами был подписан акт приема-сдачи проекта общеобразовательной школы-гимназии № 95 с изучением китайского языка, которая находится в микрорайоне Джал. Строительство школы произведено за счет финансовой помощи Китая. С началом нового учебного года школа распахнет свои двери для детей.

Градоначальник поблагодарил за воздвижение соцобъекта и наградил Почетной грамотой мэрии г. Бишкек представителя ООО Корпорации "Енцзиен" Чжан Шусин и советника посольства КНР в КР по торгово-экономическим вопросам Сунь Хэ.

В свою очередь Чзен Хуачэн также выразил слова благодарности за теплый и дружеский прием и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.