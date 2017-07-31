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Сторонники Текебаева объявили голодовку из-за недопуска к тестированию

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 31 июля, члены политической партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и его близкие начали голодовку в поддержку находящегося в СИЗО ГКНБ политика. Об этом сообщили адвокаты Текебаева.

Среди инициаторов голодовки - экс-депутат парламента Асия Сасыкбаева и еще 5-6 человек. Они объяснили это протестом из-за ситуации с допуском Текебаева к предвыборной гонке.

Напомним, с 26 июля началось тестирование кандидатов в президенты на знание госязыка. В ситуации с Омурбеком Текебаевым, который сейчас находится под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции, возникла проблема. Суд запретил ему временно покидать СИЗО, и его сторонники в свою очередь обратились в ЦИК. Но в Центризбиркоме решили, что решение о тестировании кандидата все же должен принять суд и продлили график тестирования Текебаева до 10 августа. В случае, если кандидат до этого времени не пройдет тестирование, его не допустят к предвыборной гонке.

URL: http://www.vb.kg/364086
Теги:
Асия Сасыкбаева, Омурбек Текебаев, голодовка
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Комментарии
alex beg
31.07.2017, 12:23
Карма: +12
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 31
Минусов: 19
Комментариев: 54

А почему Текебаев сам не держит голодовку? Он как всегда прикрывается "народом" для достижения своих корыстных целей!  Его желудок святой и нельзя им рисковать, а вот здоровьем нескольких его сторонников оказывается можно рисковать)) Ну, текебаев в очередной раз показал свое истинное  гнилое лицо.

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Даке Маматкасым
31.07.2017, 12:27
Карма: -8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 107
Минусов: 115
Комментариев: 177

самое смешное, что Сасыкбаева к голодовке присоединяться не намерена) "вы там поизображайте, а я в стороночке постою"

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