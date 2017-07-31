Сторонники Текебаева объявили голодовку из-за недопуска к тестированию

Сегодня, 31 июля, члены политической партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и его близкие начали голодовку в поддержку находящегося в СИЗО ГКНБ политика. Об этом сообщили адвокаты Текебаева.

Среди инициаторов голодовки - экс-депутат парламента Асия Сасыкбаева и еще 5-6 человек. Они объяснили это протестом из-за ситуации с допуском Текебаева к предвыборной гонке.

Напомним, с 26 июля началось тестирование кандидатов в президенты на знание госязыка. В ситуации с Омурбеком Текебаевым, который сейчас находится под стражей в СИЗО ГКНБ по обвинению в коррупции, возникла проблема. Суд запретил ему временно покидать СИЗО, и его сторонники в свою очередь обратились в ЦИК. Но в Центризбиркоме решили, что решение о тестировании кандидата все же должен принять суд и продлили график тестирования Текебаева до 10 августа. В случае, если кандидат до этого времени не пройдет тестирование, его не допустят к предвыборной гонке.