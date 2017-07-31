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Сегодня ЦИК завершит прием заявлений о выдвижении кандидатов в президенты

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 31 июля, завершается выдвижение кандидатов в президенты. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

С 1 августа до 10 сентября ЦИК должна обработать данные и завершить регистрацию кандидатов. Для регистрации они должны были внести залог - 1 млн сомов, представить не менее 30 тысячи подписных листов в поддержку своей кандидатуры, пройти тестирование на знание госязыка, представить уполномоченных представителей, доверенных лиц и наблюдателей в избирательный фонд.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

Напомним, выдвижение кандидатов в президенты началось 15 июля. По состоянию на 31 июля выдвинуты 52 кандидата, из которых 41 являются самовыдвиженцами. Это Назарбек Нышанов, Омурбек Текебаев, Арстанбек Абдылдаев, Бакыт Дегенбаев, Сайпидин Султанидинов, Камила Шаршекеева, Таалатбек Масадыков, Омурбек Бабанов, Рита Карасартова, Турсунбай Бакир уулу, Замира Муратбекова, Санжарбек Энназаров, Сагынбек Абдрахманов, Мукар Чолпонбаев, Кубан Чороев, Анвар Сартаев, Куттубек Бешбаков, Игорь Трофимов, Максатбек Жумабеков, Улугбек Кочкоров, Нусрет Мамедов, Руслан Джунусов, Шерикул уулу Мирлан, Арстанбек Малиев, Азимбек Бекназаров, Токтобубу Таласбаева, Дамира Токтосунова, Садыр Жапаров, Алмаз Каримов, Токтайым Уметалиева, Калмамат Мактымбаев, Марта Кыдыралиева, Казыбек Шайымбетов, Муканбай Айманбаев, Эрнис Зарлыков, Акбаралы Айтикеев, Темиркул Омуралиев, Талгатбек Кожогулов, Полотбек Кенжекулов, Акылбек Мансуров, Марат Иманкулов.

Еще 11 кандидатур - Турсунбека Акуна, Темира Сариева, Адахана Мадумарова, Сооронбая Жээнбекова, Бакыта Торобаева, Исхака Масалиева, Камчыбека Ташиева, Ахматбека Келдибекова, Темирбека Асанбекова, Турата Акимова и Каната Исаева представили их партии.

URL: http://www.vb.kg/364091
Теги:
выборы, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (45 материалов)
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Комментарии
Айбек Абылгазиев
31.07.2017, 15:41
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Плюсов: 29
Минусов: 15
Комментариев: 57

52 кандидата - это конечно многовато для Кыргызстана. Слишком либеральные законы, которые стоит ужесточить! 

Но в то же время это признак демократии выборов, в которых могут принять участие все желающие. Но конечно многие из них не сдадут денег в фонд, многие не соберут необходимое количество подписей. Таким образом кандидатов останется примерно около 10. А за президентскую должность будут бороться лиш трое, и все трое были Премьер-Министрами страны. Но среди них самый активный, и проработавший эффективно - это Сооронбай Жээнбеков. Который кстати и является главным претендентом на Президентство.

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