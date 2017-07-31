Чыныбай Турсунбеков отказался принимать участие в выборах президента

Сегодня, 31 июля, спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков заявил о том, что он отказывается от участия в предвыборной гонке. Он отметил, что консультировался со многими политиками и пришел к мнению, что ему будет правильнее остаться на своей нынешней должности.

Турсунбеков также сказал, что не хочет нарушать баланс в партии, при этом отметил, что он никого не боится.

"Во-первых, мои однопартийцы, особенно с регионов, которые сейчас являются активными членами партии, а также некоторые члены партии потребовали принять участие в выборах. Во-вторых, меня подтолкнула моя вера в демократию. Меня побудило несколько причин. А отказ заключается в том, что я консультировался со многими тяжеловесами-политиками, которые являются и лидерами оппозиции, и коалиции. В итоге я пришел к мнению, что Кыргызстан нуждается в консолидации, и для того, чтобы помочь в этом, нужны люди, которые смогут толкнуть страну в этом направлении, поэтому я останусь в должности спикера", - сказал Чыныбай Турсунбеков.

Он также сообщил, что и так много достойных кандидатов, и сегодняшняя его должность обязывает работать в направлении консолидации. К тому же многие однопартийцы и члены политсовета подтолкнули Турсунбекова к мысли, что, если бы он не снял свою кандидатуру, это могло бы привести к разладу в партии.