Глава крестьянского хозяйства тоже поборется за пост президента Кыргызстана

Сегодня, 31 июля, в последний день приема заявлений о выдвижении кандидатов в Центризбирком подал заявление о выдвижении своей кандидатуры на должность президента Кыргызстана в порядке самовыдвижения Омурбек Болтуруков. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Известно, что Болтуруков родился 20 сентября 1955 года и является главой крестьянского хозяйства "Бөлтүрүк". Он также является сопредседателем общественного объединения "Таза багыт". Болтуруков выдвигал свою кандидатуру и в 2011 году. В октябре 2012 года он был одним из участников митинга в Караколе, когда участники акции протеста удерживали полномочного представителя правительства по Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Среди задержанных после митинга был и Болтуруков.

Таким образом, к настоящему моменту заявление о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах подали 42 человека: Назарбек Нышанов, Омурбек Текебаев, Арстанбек Абдылдаев, Бакыт Дегенбаев, Сайпидин Султанидинов, Камила Шаршекеева, Таалатбек Масадыков, Омурбек Бабанов, Рита Карасартова, Турсунбай Бакир уулу, Замира Муратбекова, Санжарбек Энназаров, Сагынбек Абдрахманов, Мукар Чолпонбаев, Кубан Чороев, Анвар Сартаев, Куттубек Бешбаков, Игорь Трофимов, Максатбек Жумабеков, Улугбек Кочкоров, Нусрет Мамедов, Руслан Джунусов, Шерикул уулу Мирлан, Арстанбек Малиев, Азимбек Бекназаров, Токтобубу Таласбаева, Дамира Токтосунова, Садыр Жапаров, Алмаз Каримов, Токтайым Уметалиева, Калмамат Мактымбаев, Марта Кыдыралиева, Казыбек Шайымбетов, Муканбай Айманбаев, Эрнис Зарлыков, Акбаралы Айтикеев, Темиркул Омуралиев, Талгатбек Кожогулов, Полотбек Кенжекулов, Акылбек Мансуров, Марат Иманкулов, Омурбек Болтуруков.

Еще 11 кандидатур - Турсунбека Акуна, Темира Сариева, Адахана Мадумарова, Сооронбая Жээнбекова, Бакыта Торобаева, Исхака Масалиева, Камчыбека Ташиева, Ахматбека Келдибекова, Темирбека Асанбекова, Турата Акимова и Каната Исаева представили их партии.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.