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Сегодня: голодовка текебаевцев, прозрение спикера ЖК, голевая феерия

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Эркин Суротчуев

Текебаевцы начали голодовку. Сегодня об отказе от приема пищи заявили 4 человека - брат обвиняемого в коррупции политика Алмаз Текебаев, близкий родственник подсудимого Айбек Султанкулов, а также два члена партии "Ата Мекен" Таттибай Маатисаков и Нурбай Молдояров. Личности немедийные и мало кому известные. Адвокаты Омурбека Текебаева, поведавшие эту новость, так и не рассказали о том, где проходит голодовка и почему в ней не участвуют высокопоставленные атамекеновцы.

Сообщается только то, что завтра к акции должны присоединиться и другие представители партии. Возможно, в числе голодающих лиц мы еще увидим идейного вдохновителя этого протестного мероприятия Асию Сасыкбаеву и уголовно преследуемых за мошенничества и аферы депутатов Алмамбета Шыкмаматова с Аидой Саляновой. Хотя не исключено, что они могут скромно отсидеться в сторонке, ведь когда они готовятся к выходу на политическую арену, звучат грозные заявления. А эта голодовка началась как-то слишком заурядно и подчеркнуто скромно.

Напомним, сторонники Текебаева добиваются того, чтобы обвиняемого в коррупции политика допустили к экзамену на знание государственного языка. Атамекеновцы хотят зарегистрировать подсудимого кандидатом в президенты Кыргызстана.

Их оказалось больше 50-ти. Сегодня Центризбирком республики завершает прием заявлений от желающих баллотироваться в президенты. По данным на вечер 31 июля, свое намерение побороться за пост главы государства изъявили желание 53 выдвиженца. В разношерстой массе кандидатов - представители всех слоев общества: пенсионеры и безработные, уголовные элементы и малоизвестные бизнесмены. Но самое удивительное, что реальных претендентов, готовых побороться за президентский пост, всего 3–4 человека.

По календарному плану, с 1 по 10 августа ЦИК будет обрабатывать данные, представленные штабами кандидатов в президенты. Для официальной регистрации претенденты должны внести избирательной залог в сумме один миллион сомов, представить не менее 30 тысяч подписей граждан Кыргызстана в свою поддержку и сдать тест на знание государственного языка. Эксперты полагают, что уже на первом этапе отсеется не менее половины претендентов. Агитационная кампания официально начнется с 10 сентября.

Ожидали вынесения приговора. Около сотни сторонников Садыра Жапарова организовали митинг в поддержку подсудимого. Сегодня ему должны были вынести вердикт. Напомним, прокуратура просит признать опального политика виновным в организации беспорядков и захвате заложника в Караколе в октябре 2013 года. Обвинение запросило для подследственного Жапарова 15 лет лишения свободы.

Сегодня обвиняемый должен был выступить с последним словом, после чего суд вынес бы ему приговор. В связи с этим и был организован митинг сторонников Жапарова. Такая внушительная группа поддержки приходит к зданию суда не каждый раз, и, видимо, собрать ее стоит больших усилий. Однако крикливым болельщикам и активистам с мегафонами придется немного потерпеть. Оглашение вердикта предварительно отложено до 2 августа по причине болезни секретаря суда.

Прозрение Турсунбекова. Торага Жогорку Кенеша, ранее заявлявший о своем намерении участвовать в президентских выборах, пошел на попятную. Сегодня на пресс-конференции спикер сообщил журналистам, что теперь баллотироваться не будет. "Я понял, что шокировал многих, и возникнут вопросы, если пойду на выборы. Нынешняя моя должность очень важна для сохранения стабильности в стране, и я решил продолжить это дело", – рассказал Чыныбай Турсунбеков.

Председатель парламента отметил, что окончательное решение он принял после консультаций с политическими-тяжеловесами, экспертами и советниками. Спикер верит в консолидацию серьезных сил, которые не позволят использовать выборы как повод для раскачивания ситуации в Кыргызстане. "Я много труда вложил в партию. Если бы я выдвинулся кандидатом в президенты, пошел бы раскол в партии, и я был бы виновником этому", - подчеркнул Турсунбеков.

Напомним, вопреки решению съезда СДПК о выдвижении единым кандидатом в президенты Сооронбая Жээнбекова, спикер парламента заявлял о своем намерении баллотироваться как самовыдвиженец.

Мать бросила ребенка в сортире. Вопиющий случай произошел сегодня в новостройке Арча-Бешик. Грудничка, оставленного в туалете, обнаружили местные жители, они и вызвали на место ЧП скорую помощь. В детской клинической больнице, куда доставили новорожденную девочку, сообщили, что маленькая пациентка находится в тяжелом состоянии, ее жизнь поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких.

В милиции уже отреагировали на этот инцидент, следственная группа Ленинского РОВД уже побывала на месте. О родителях девочки, обнаруженной в туалете, пока ничего неизвестно. В настоящее время ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности матери, сообщили в правоохранительных органах.

Голевая феерия. Суперзрелищным и богатым на взятие ворот выдался матч 11-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу между ошским "Алаем" и клубом "Кара-Балта". Хозяева поля разгромили гостей из Чуйской области со счетом 10:0. Все было ясно уже после первой половины встречи, но и во втором тайме алайцы продолжали терзать оборону соперника, которая абсолютно ничего не могла противопоставить агрессивным атакующим действиям.

В результате команда из Оша упрочила свое лидирующее положение в чемпионате. После 11 проведенных матчей у "Алая" 31 очко. Для сравнения: идущий на втором месте бишкекский Дордой набрал только 18. Замыкает тройку сильнейших кантская "Абдыш-Ата", в активе которой 16 очков. Матчи следующего тура среди команд Топ-лиги состоятся 5 и 6 августа.

URL: http://www.vb.kg/364112
Теги:
выборы, дети, коррупция, новостройки, президент, приговор, регистрация, спикер, спорт, суд, уголовная ответственность, футбол, Кыргызстан, Омурбек Текебаев, Садыр Жапаров, Чыныбай Турсунбеков, скорая помощь, ЦИК
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