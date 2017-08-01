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Жители домов возле Первомайского суда просят запретить митинги

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Аида Джумашева

Жители домов возле Первомайского районного суда просят ввести запрет на митинги около здания суда. Об этом стало известно сегодня, 1 августа. 

По их словам, участники акций протеста всячески мешают им, в частности используют бойлерную в качестве туалета.

В заявлениях граждан указывается, что из-за митингов перекрывают дороги, в результате чего местные жители не могут попасть домой.

"Эти скопления людей приносят большие неудобства и дискомфорт другим людям, которые живут рядом. Собравшиеся граждане ведут себя агрессивно, говорят по громкоговорителю, шумят, сорят вокруг", - указывается в одном из заявлений.

В другом житель одного из близлежащих домов также просит принять какие-либо меры, так как во время судебных процессов во дворе митингующие сидят на детской площадке, ходят в туалет в бойлерную, что пугает детей, не дают покоя.

Отметим, в настоящий момент в Первомайском районном суде рассматриваются резонансные судебные разбирательства в отношении действующего депутата парламента Омурбека Текебаева, экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова, экс-депутата ЖК Садыра Жапарова. Возле суда сторонники подсудимых проводят акции протеста с требованием выпустить их.

URL: http://www.vb.kg/364125
Теги:
митинг, Омурбек Текебаев, Садыр Жапаров
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Сюжет: Суд по делу Омурбека Текебаева (22 материалов)
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Комментарии
Чолпон Шакирова
01.08.2017, 09:47
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Комментариев: 96

Да давно пора, а то только мусор и беспредел после них. Нашли кого защищать вообще. А кто о жильцах подумает? 

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aziz bekmatov
01.08.2017, 11:57
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Комментариев: 2


По их словам, участники акций протеста всячески мешают им, в частности используют бойлерную в качестве туалета.

Текебаевские и садыровские защитники, обосрали и зассали все полисадники, подъезды вокруг здания суда.

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aziz bekmatov
01.08.2017, 11:59
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Комментариев: 2

Я поражаюсь, как 24. kg может защищать  мародёра Текебаева и бандюгана Жапарова?  Неудивительно, что из крупных рекламодателей у Оторбаевой никого не осталось и она вынуждена писать статьи про чудо-пилюльки Гербалайф. 

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