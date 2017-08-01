Жители домов возле Первомайского суда просят запретить митинги

Жители домов возле Первомайского районного суда просят ввести запрет на митинги около здания суда. Об этом стало известно сегодня, 1 августа.

По их словам, участники акций протеста всячески мешают им, в частности используют бойлерную в качестве туалета.

В заявлениях граждан указывается, что из-за митингов перекрывают дороги, в результате чего местные жители не могут попасть домой.

"Эти скопления людей приносят большие неудобства и дискомфорт другим людям, которые живут рядом. Собравшиеся граждане ведут себя агрессивно, говорят по громкоговорителю, шумят, сорят вокруг", - указывается в одном из заявлений.

В другом житель одного из близлежащих домов также просит принять какие-либо меры, так как во время судебных процессов во дворе митингующие сидят на детской площадке, ходят в туалет в бойлерную, что пугает детей, не дают покоя.

Отметим, в настоящий момент в Первомайском районном суде рассматриваются резонансные судебные разбирательства в отношении действующего депутата парламента Омурбека Текебаева, экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова, экс-депутата ЖК Садыра Жапарова. Возле суда сторонники подсудимых проводят акции протеста с требованием выпустить их.