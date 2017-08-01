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Безопасность на дорогах взята под контроль. Подписано решение Совбеза

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ВБ

Подписано Решение Совета безопасности КР "О мерах по повышению безопасности дорожного движения в КР". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР. Документ подписал Алмазбек Атамбаев.

Динамика основных показателей аварийности свидетельствует о высоком уровне дорожно-транспортного травматизма в стране и его тенденции к росту.

Причинами неблагополучной ситуации с безопасностью дорожного движения являются: автомобилизация населения, несоответствие дорожной инфраструктуры, снижение культуры вождения, устаревшие средства регулирования движения и контроля нарушений, коммерциализация систем обеспечения дорожной безопасности и получения водительских удостоверений.

В сложившихся условиях, исходя из принципов и мер, заложенных в Национальной стратегии устойчивого развития КР на 2013-2017 годы и Указе президента КР "О мерах по устранению причин политической и системной коррупции в органах власти" от 12 ноября 2013 года № 215", требуется в оперативном порядке реализовать комплекс мер, направленных на обеспечение дорожной безопасности, который предусматривает: мероприятия по автоматизации управления в сфере обеспечения дорожной безопасности, управленческие меры, законодательные меры, улучшение дорожной инфраструктуры, медицинское обеспечение безопасности дорожного движения, проведение информационных кампаний и повышение осведомленности населения.

Очередное заседание Совбеза КР, по итогам которого было принято решение, состоялось 17 июля 2017 года под председательством главы государства.

URL: http://www.vb.kg/364131
Теги:
Алмазбек Атамбаев, дороги, ДТП, безопасность
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Комментарии
Тимур Байменов
01.08.2017, 10:02
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Вот и сдвиги пошли, посмотрим на реализацию всех этих мер.

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