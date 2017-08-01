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В общий реестр ЕАЭС могут войти еще 8 предприятий от Кыргызстана

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Айдана Абдуваитова

Кыргызстан направил еще один список предприятий для включения в общий реестр предприятий-производителей ЕАЭС. Об этом сегодня, 1 августа, на пресс-конференции заявил директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

По его словам, в настоящее время строятся 24 ветеринарные и фитосанитарные лаборатории. В августе завершится ремонт 12 районных лабораторий. Обучение по сертификации по новым стандартам прошли более 4 тысяч частных и государственных ветеринаров. Кроме того, в республике создана ветеринарная палата, которая будет контролировать деятельность частных специалистов.

Он добавил, что кыргызская сторона направила дополнительный список еще 8 предприятий по производству мясо-молочной продукции и меда для включения в общий реестр предприятий ЕАЭС.

Ранее в реестр от кыргызской стороны были включены 28 аналогичных предприятий.

URL: http://www.vb.kg/364150
Теги:
ЕАЭС
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