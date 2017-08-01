В Кыргызстане завершили эпизоотическое зонирование и идентификацию КРС

В Кыргызстане завершили эпизоотическое зонирование территорий и частично завершили идентификации домашнего скота. Об этом сегодня, 1 августа, на пресс-конференции заявил директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

Он отметил, что эпизоотическое зонирование не связано со вступлением в ЕАЭС, это требование Международного эпизоотического бюро.

"Зонирование территорий у нас давно закончили. Это не требование ЕАЭС, а требование Международного эпизоотического бюро. Мы разработали соответствующие документы, приняли постановление правительства. Наша территория разделена на три зоны. Первая зона – Иссык-Кульская и Нарынская области; вторая – Чуйская и Таласская; третья зона - южные области. Установлены внутриреспубликанские посты. В соответствии с правилами проводим плановые проверки по вакцинации и миграции животных", - сказал Жумаканов.

Он также добавил, что на 90% завершена идентификация маточного поголовья домашнего скота. Сейчас все данные переносятся в единую базу. В сентябре начнется плановая вакцинация остальных половозрастных групп домашнего скота. К концу 2017 года они все будут идентифицированы, и с 2018 года начнется идентификация лошадей.

Из-за накаляющейся ситуации с заражением бешенством и эхинококкозом во всем мире в КР в срочном порядке были идентифицированы и собаки.