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В Минэкономики рассказали, как потратят $100 млн техпомощи от Казахстана

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Айдана Абдуваитова

Кыргызстан и Казахстан согласовали смету на $41 млн из $100 млн, которые в виде технической помощи выделяет сопредельное государство. Об этом сегодня, 1 августа, на пресс-конференции сообщил замминистра экономики Алмаз Сазбаков.

По его словам, республики завершили все внутригосударственные процедуры по получению $100 млн от казахской стороны. Средства будут выделены двумя траншами. Первую смету в $41 млн стороны уже одобрили. Они будут распределены между министерствами для реализации проектов, предусмотренных в дорожной карте Кыргызстана в ЕАЭС.

Так, самую крупную часть - около $15 млн получит Минсельхоз, $4,6 млн направят в департамент стандартизации и метрологии при Минэкономики, $6,8 млн – Госинспекция по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, около $700 тысяч – агентство противопожарной службы при МЧС, $1,9 млн – департамент лекарственного обеспечения при Минздраве, $5,3 млн – департамент профилактики заболеваний при Минздраве, $3,8 млн – таможенная служба.

По оставшимся $59 млн технической помощи кыргызская сторона подготовила сметы и направила для согласования в Казахстан. Они также будут распределены между остальными ведомствами.

URL: http://www.vb.kg/364154
Теги:
Казахстан, ЕАЭС
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