Очередная четверка кандидатов прошла тестирование по госязыку

Сегодня, 1 августа, в Нацкомиссии по госязыку прошло тестирование очередной группы кандидатов. На этот раз свое знание кыргызского языка проверяли Замира Муратбекова, Санжарбек Энназаров, Сагынбек Абдрахманов и Мукар Чолпонбаев.

По итогам тестирования кандидаты получили следующие оценки:

Мукар Чолпонбаев - 87 баллов; Замира Муратбекова - 79,5 балла; Сагынбек Абдрахманов - 74 балла; Санжарбек Энназаров - 70,25 балла.

Тестирование состоит из 4 субтестов: "чтение", "аудирование", "лексика-грамматика, письмо" и "говорение". Если кандидат набирает необходимый по тесту общий балл – это не менее 60% от суммы всех субтестов, ему выдается сертификат национальной комиссии по госязыку, подтверждающий владение государственным языком на уровне В2 (выше среднего). Если кандидат набирает менее 60%, ему выдается справка с указанием набранных баллов.

Для участия в предвыборной гонке кандидаты должны набрать более 60 баллов.