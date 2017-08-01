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Очередная четверка кандидатов прошла тестирование по госязыку

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 1 августа, в Нацкомиссии по госязыку прошло тестирование очередной группы кандидатов. На этот раз свое знание кыргызского языка проверяли Замира Муратбекова, Санжарбек Энназаров, Сагынбек Абдрахманов и Мукар Чолпонбаев.

По итогам тестирования кандидаты получили следующие оценки:

  1. Мукар Чолпонбаев - 87 баллов;
  2. Замира Муратбекова - 79,5 балла;
  3. Сагынбек Абдрахманов - 74 балла;
  4. Санжарбек Энназаров - 70,25 балла.

Тестирование состоит из 4 субтестов: "чтение", "аудирование", "лексика-грамматика, письмо" и "говорение". Если кандидат набирает необходимый по тесту общий балл – это не менее 60% от суммы всех субтестов, ему выдается сертификат национальной комиссии по госязыку, подтверждающий владение государственным языком на уровне В2 (выше среднего). Если кандидат набирает менее 60%, ему выдается справка с указанием набранных баллов.

Для участия в предвыборной гонке кандидаты должны набрать более 60 баллов.

URL: http://www.vb.kg/364170
Теги:
выборы, кыргызский язык
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