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Дело Райкана Тологонова. Замглавы "РСК Банка" претензий не имеет

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Гулиза Авазова

Сегодня, 2 августа, в Первомайском суде продолжается процесс против Райкана Тологонова. Отметим, экс-депутата обвиняют в мародерстве во время апрельских событий 2010 года.

В суде качестве свидетеля опросили заместителя председателя "РСК Банка" Уланбека Шамкеева, который отметил, что не знаком с Тологоновым. Он добавил, что во время апрельских событий его не было в стране, однако по возвращении узнал, что в его отцовский дом несанкционированно проникли, сломали окна и дверь.

По словам Шамкеева, тогда и по сей день дом находится в аренде под частный детский сад. После взлома ущерб незначительный, в связи с чем он не имеет никаких претензий к подсудимому.

URL: http://www.vb.kg/364184
Теги:
Райкан Тологонов, суд, судья
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Бермет Осмонкулова
02.08.2017, 15:47
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https://www.youtube.com/watch?v=hVMpLDcNHvo

Муса Тологонов, сын депутата Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Райкана Толгонова, предлагал осужденным за мародерство «убрать» подельника Абдуллу Юсупова. На видео, предоставленном K-News межведомственной следственной группой по расследованию мародерства в апреле 2010, он предлагает деньги за то, чтобы заставить Юсупова молчать.В 2012 году парламентская комиссия расследовала причастность «атамекеновцев» к мародерству. Основанием послужили показания Абдуллы Юсупова, который сообщал, что совершал мародерства в 2010 году под началом депутатов.На видео сняты показания фигурантов дела, а также встреча Мусы Толгонова и Дастана Оморова, осужденного за мародерства вместе с Абдуллой Юсуповым. В 2012 году они заявили о том, что процессом разграбления имущества Бакиевых руководили депутаты от фракции «Ата Мекен». Встреча молодых людей снималась на скрытую камеру.

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