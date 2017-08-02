Дело Райкана Тологонова. Замглавы "РСК Банка" претензий не имеет

https://www.youtube.com/watch?v=hVMpLDcNHvo
Муса Тологонов, сын депутата Жогорку Кенеша от фракции «Ата Мекен» Райкана Толгонова, предлагал осужденным за мародерство «убрать» подельника Абдуллу Юсупова. На видео, предоставленном K-News межведомственной следственной группой по расследованию мародерства в апреле 2010, он предлагает деньги за то, чтобы заставить Юсупова молчать.В 2012 году парламентская комиссия расследовала причастность «атамекеновцев» к мародерству. Основанием послужили показания Абдуллы Юсупова, который сообщал, что совершал мародерства в 2010 году под началом депутатов.На видео сняты показания фигурантов дела, а также встреча Мусы Толгонова и Дастана Оморова, осужденного за мародерства вместе с Абдуллой Юсуповым. В 2012 году они заявили о том, что процессом разграбления имущества Бакиевых руководили депутаты от фракции «Ата Мекен». Встреча молодых людей снималась на скрытую камеру.