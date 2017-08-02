Дело Райкана Тологонова. Замглавы "РСК Банка" претензий не имеет

Сегодня, 2 августа, в Первомайском суде продолжается процесс против Райкана Тологонова. Отметим, экс-депутата обвиняют в мародерстве во время апрельских событий 2010 года.

В суде качестве свидетеля опросили заместителя председателя "РСК Банка" Уланбека Шамкеева, который отметил, что не знаком с Тологоновым. Он добавил, что во время апрельских событий его не было в стране, однако по возвращении узнал, что в его отцовский дом несанкционированно проникли, сломали окна и дверь.

По словам Шамкеева, тогда и по сей день дом находится в аренде под частный детский сад. После взлома ущерб незначительный, в связи с чем он не имеет никаких претензий к подсудимому.