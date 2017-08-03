Что мы знаем о тех, кто хочет руководить страной? Часть 2

ЦИК завершила выдвижение кандидатов в президенты. За полтора месяца в Центризбирком поступили заявления о выдвижении 59 кандидатов, из которых 48 являются самовыдвиженцами, а кандидатуры 11 человек представили политические партии.

Высокие политические амбиции, как выяснилось, есть не только у лидеров партий, но и у пенсионеров, безработных и даже людей с уголовным пошлым. До 10 сентября ЦИК должна обработать данные и завершить регистрацию кандидатов, поэтому список может заметно поредеть: кому-то могут отказать в регистрации, а кто-то может и сам отказаться от участия.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября. В течение месяца кандидаты будут встречаться с избирателями, представлять свои предвыборные программы, с высоких трибун представлять свое видение развития страны, а какие-то факты из их биографии и карьеры обнародуют и их оппоненты.

"ВБ" представляет справочную информацию о второй двадцатке кандидатов из общего списка.

Информацию об остальных кандидатах читайте здесь.

Омурбек Бабанов, 47 лет.

Лидер партии и парламентской фракции "Республика - Ата-Журт". В 2010-11 годах он занимал пост вице-премьера правительства, а в 2011-2012 - премьер-министра, который покинул должность из-за "лошадиного скандала". Чтобы попасть в парламент VI созыва его партия объединилась с "Ата-Журтом" Камчыбека Ташиева, но позже команда разделилась. На выборах он участвует в качестве самовыдвиженца, а не от партии. На днях он опроверг слухи о том, что снимет свою кандидатуру в обмен на пост премьер-министра. На подготовку к выборам тратит почти в 10 раз больше своих оппонентов.

Максатбек Жумабеков, 46 лет

Родом из Тюпского района Иссык-Кульской области. Образование высшее, окончил Санкт-Петербургское высшее военное инженерное училище связи. Несколько лет проработал в компании "Кыргызтелеком", работал в сети магазинов "Народный", после руководил несколькими компаниями. Позиционируя себя выходцем из народа, просил помощи у населения для сбора избирательного залога в миллион сомов, и для этого открыл счет в "Айыл Банке".

Нусрет Мамедов, 60 лет

Он руководит Фондом поддержки политики тюркоязычных государств в КР. В СМИ известен скандальными выходками. В 2012 году он отказался от награды лично от Ильхама Алиева под названием "Прогресс", а в 2015 году гражданка Азербайджана обвинила его в том, что под предлогом зачисления ее в вуз он заманил ее в Кыргызстан, а после домогался.

Адахан Мадумаров, 52 года

Лидер партии "Бутун Кыргызстан" в политике более 20 лет. Он начал карьеру в СМИ, был депутатов четырех созывов, спикером, занимал другие высокие должности при Акаеве и Бакиеве. В 2015 году он объединился с партией "Эмгек" Аскара Салымбекова, чтобы пройти в парламент, но не удалось.

Руслан Джунусов, 48 лет

О нем известно лишь то, что он окончил КГНУ имени Ж.Баласагына, в настоящее время является директором ОсОО "Шматрица" (услуги типографии).

Сооронбай Жээнбеков, 58 лет

Кандидатуру действующего премьер-министра выдвинула СДПК. Жээнбеков - выходец из южного клана, его младшие братья Асылбек и Жусупбек также занимают высокие должности. За 40-летнюю карьеру Жээнбеков проработал на различных руководящих должностях, в основном в Ошской области, трижды становился депутатом.

Арсланбек Малиев, 59 лет

Президент Союза кыргызских обществ дружбы и сотрудничества с зарубежными странам, лидер политической партии "Аалам". Трижды избирался депутатом Жогорку Кенеша, дважды участвовал в президентских выборах. Принимал активное участие в революции 2010 года.

Азимбек Бекназаров, 60 лет

Ранее он был депутатом ЖК КР, являлся сопредседателем партии "Асаба". Азимбек Бекназаров активно участвовал в революциях 2005 и 2010 годов, за что получил прозвище "бульдозер революции". В 2005 году после мартовской революции он занимал пост генерального прокурора. После апрельской революции 2010 года занимал пост вице-премьер-министра временного правительства. Сейчас занимается адвокатской деятельностью.

Токтобүбү Таласбаева, 64 года

Председатель общественного фонда "Улуу чындык". Активная участница митингов проблемных заемщиков. В 2015 году в Конституционной палате пыталась оспорить нормы Закона "О залоге", которые, по мнению Таласбаевой, позволяют банкам незаконно конфисковать имущество заемщиков за просрочку.

Дамира Токтосунова, 56 лет

Она окончила Кыргызский женский педагогический институт им. В.Маяковского по специальности "учитель начальных классов", но сейчас работает консультантом в ОсОО "Дос Береке-1". На президентских выборах в 2011 году она также выдвигала свою кандидатуру.

Садыр Жапаров, 49 лет

Он дважды избирался депутатом Жогорку Кенеша, был советником президента Курманбека Бакиева. В октябре 2012 года на него было возбуждено уголовное дело за попытку насильственного захвата власти. После освобождения из тюрьмы Жапаров уехал из страны, вернулся весной этого года и сразу был взят под стражу. Сейчас Жапаров обвиняется в угрозе убийства, захвате заложника, хулиганстве, применении насилия в отношении представителя власти, а также в организации митинга против золотодобывающей компании "Кумтор".

Алмазбек Каримов, 45 лет

Карьеру начал на телевидении - был режиссером политических программ в ГТРК, а после создал собственную телерадиокомпанию "ЮТС" в городе Кызыл-Кие. В 2007-2010 годах был депутатом Жогорку Кенеша от партии "Ак-Жол". В 2011 году участвовал в президентских выборах в качестве самовыдвиженца и занял 16-е место.

Токтайым Уметалиева, 55 лет

Она является председателем Ассоциации некоммерческих организаций и неправительственных организаций, главным редактором детско-подростковой газеты "Ай-Данек". Уметалиева баллотировалась в президенты еще в 2001 году. Участвовала в революциях 2005 и 2010 годов.

Ахматбек Келдибеков, 51 год

В разные годы он занимал высокие должности в Соцфонде, Налоговой службе и Минфине, являлся депутатом ЖК КР. В 2014 году его обвинили в коррупции. Тогда судебный процесс затянулся из-за того, что Келдибеков уехал на лечение в Германию. В результате разбирательств часть обвинений не была доказана. Бывший парламентарий, согласно решению трех инстанций, отделался штрафом в размере 30 тысяч расчетных показателей (3 млн сомов). Сам Келдибеков называл уголовное дело в отношении него политическим. Его кандидатуру на выборах выдвинула партия "Ата-Журт".

Камчыбек Ташиев, 49 лет

До прихода в политику занимался бизнесом. В 2005 году был избран депутатом парламента, в 2007 - назначен министром по чрезвычайным ситуациям, но позже ушел в отставку из-за разногласий с премьер-министром Данияром Усеновым. Активно участвовал в революции 2010 года и стал депутатом V созыва ЖК. В 2011 году он уже участвовал в президентских выборах, а в 2012 году экс-депутат был осужден за попытку насильственного захвата власти. Перед парламентскими выборами 2015 года его партия "Ата-Журт" и партия Омурбека Бабанова "Республика" объединились, но после избиения оппонента из партии "Онугуу-Прогресс" ЦИК исключила его из списка кандидатов. Его кандидатуру на выборах выдвинула партия "Ата-Журт".

Исхак Масалиев, 57 лет

Сын Абсамата Масалиева по профессии преподаватель истории, но всю жизнь проработал во внутренних органах по финансовой части. Четырежды избирался депутатом Жогорку Кенеша, в последний раз - в ноябре 2015 года прошел по списку от партии "Онугуу-Прогресс", оставаясь при этом лидером Партии коммунистов.

Темирбек Асанбеков, 51 год

Родом из Иссык-Кульской области, является лидером партии "Мекен Ынтымагы". Почти 20 лет проработал в коммерческих компаниях в России. Входил в топ-100 богатейших людей Кыргызстана по версии различных изданий. В 2011 году он также участвовал в выборах и занял 4-е место. После выборов люди, работающие в его штабе, жаловались, что так и не получили зарплаты, а аренда помещений и другие услуги не были вовремя оплачены.

Марта Кыдыралиева, 56 лет

Она окончила Лечебный факультет Кыргызского государственного медицинского института, сейчас является общественно-политическим активистом. Также она является соучредителем ОсОО "Компьюлинк", род деятельности компании не указан.

Калмамат Мактымбаев, 65 лет

Имеет высшее образование, окончил Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности. Ранее работал мастером в ГЭС "Камбар-Ата-2". В 2011 году также выдвигал свою кандидатуру, но безуспешно. Сейчас Мыктымбаев на пенсии.

Шерикул уулу Мирлан, 46 лет

Был осужден по статье 247, ч. 2 "Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров" УК КР.