Дело Текебаева: На видео Модин запутался в показаниях, привел не туда

Сегодня, 2 августа, в Первомайском суде города Бишкек проходит очередное судебное заседание по делу депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Так, в ходе процесса на видео были продемонстрированы показания Алексея Модина, где он показал следователям кабинет Омурбека Текебаева. Там, по его словам, 13 мая 2010 года произошла встреча лидера "Ата Мекена" с Леонидом Маевским, Талантом Маматкеримовым и Омурбеком Абдырахмановым.

Он рассказал, что собравшиеся обсуждали активы "Мегакома" и их продажу Маевскому. Модин также отметил, что Текебаев поручил Абдырахманову решить вопрос с сотовой компанией.

Вот только на видео Модин запутался и указал не на кабинет Текебаева, который находился в доме правительства, а на кабинет Алмазбека Атамбаева, который тот занимал в 2010 году.