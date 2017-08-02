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Дело Текебаева: На видео Модин запутался в показаниях, привел не туда

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Родион Решетов

Сегодня, 2 августа, в Первомайском суде города Бишкек проходит очередное судебное заседание по делу депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Так, в ходе процесса на видео были продемонстрированы показания Алексея Модина, где он показал следователям кабинет Омурбека Текебаева. Там, по его словам, 13 мая 2010 года произошла встреча лидера "Ата Мекена" с Леонидом Маевским, Талантом Маматкеримовым и Омурбеком Абдырахмановым.

Он рассказал, что собравшиеся обсуждали активы "Мегакома" и их продажу Маевскому. Модин также отметил, что Текебаев поручил Абдырахманову решить вопрос с сотовой компанией.

Вот только на видео Модин запутался и указал не на кабинет Текебаева, который находился в доме правительства, а на кабинет Алмазбека Атамбаева, который тот занимал в 2010 году.

URL: http://www.vb.kg/364188
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Пёс
02.08.2017, 12:11

)))) аааа

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Руслан Рустамович
02.08.2017, 15:43
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АдвокатыТекебаева заявили, что следственный эксперимент проходил не в кабинете ныне

подсудимого лидера "Ата Мекена", а в кабинете Алмазбека Атамбаева, в

2010 году занимавшего пост первого заместителя председателя временного

правительства. Модин во время следственного эксперимента показал этот кабинет.

Но, как оказалось, Омурбек Чиркешович и его защитники снова пытались ввести в

заблуждение общество и суд. Модин указал правильно, но он не мог знать, что

потом произошли определенные изменения. По данным СМИ, которые опирались на

источники из Дома правительства, сейчас в помещении, на которое указал Модин,

работает первый вице-премьер. А тогда, в 2010-м, вместо этого большого кабинета

было два. По одну сторону снесённой стены работал Текебаев, по другую -

Атамбаев. В 2010 годуОмурбеку Бабанову, ставшему первым-вице-премьером, кабинет показался маленьким.

И он распорядился снести стену, два кабинета превратились в одну большую, -

признаются в Доме правительства. "Бывшая приёмная Текебаева превратилась в

комнату отдыха", - сообщили чиновники. Можно,конечно, списать на забывчивость Текебаева, который не признал свой кабинет.

Он, наверное, даже не замечал его, ведь был занят важными делами, писал ночами

законы, а днем обсуждал "бизнес-проекты". А вот адвокатам стоило бы

просто нормально изучить вопрос кабинета. Из-за халатности снова их подсудимый

потерпел фиаско.

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