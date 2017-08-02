Закон о медиации вступит в силу в феврале 2018 года

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Закон "О медиации", который был принят Жогорку Кенешем 22 июня этого года.

Документ разработан в целях создания правовых основ применения в стране медиации по урегулированию правовых споров, содействия в защите прав, свобод и законных интересов граждан, развитию партнерских деловых отношений и формирования этики делового оборота, гармонизации социальных отношений.

Принятым законом предусматривается следующее:

медиация определяется как процедура урегулирования правового спора при содействии медиатора путем согласования интересов спорящих сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого соглашения. Закон регулирует отношения, связанные с применением медиации к спорам, возникающим из гражданских, семейных и трудовых правоотношений; медиация применяется к спорам, возникающим из уголовно-правовых отношений в случаях, прямо предусмотренных законом; закон позволяет проводить медиацию как до, так и после обращения в суд. При этом стороны не лишены возможности обратиться в суд за разрешением спора.

Закон вступает в силу по истечении шести месяцев со дня официального опубликования.