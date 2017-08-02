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Посол США по случаю завершения дипмиссии прощается с руководством КР

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Руководитель аппарата президента КР Сапар Исаков встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в КР Шейлой Гуолтни по случаю завершения ее дипломатической миссии в стране.

Исаков особо отметил, что деятельность дипломата была эффективной, благодаря чему были реализованы различные проекты, направленные на развитие страны и укрепление двусторонних отношений. По его словам, развитие дружественных и партнерских отношений с США является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана. Руководитель аппарата подчеркнул важность дальнейшего укрепления взаимоотношений между странами, расширения и углубления взаимных сфер торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

В свою очередь посол Шейла Гуолтни отметила, что за время ее работы было достигнуто плодотворное и эффективное сотрудничество между двумя странами. Она также с удовлетворением отметила, что Кыргызстан и США имеют богатую историю партнерских отношений на протяжении последних 25 лет. При этом Шейла Гуолтни добавила, что США всемерно поддерживают демократический процесс в Кыргызстане. Посол также подчеркнула, что предстоящие выборы президента КР являются положительным примером мирной передачи власти и важным достижением демократических преобразований в стране.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня и перспективы дальнейшего сотрудничества в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Также сегодня, 2 августа, министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев принял посла США в КР Гуолтни.

В ходе прощальной встречи стороны обсудили нынешнее состояние кыргызско-американских отношений, отметив необходимость дальнейшего развития двустороннего сотрудничества на основе равенства, взаимного уважения и доверия.

URL: http://www.vb.kg/364195
Теги:
МИД, посольство, США, Сапар Исаков, Эрлан Абдылдаев
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