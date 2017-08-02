За 25 лет на историческую родину вернулись порядка 60 тысяч кыргызов

Правительство прилагает все усилия для скорейшей адаптации кайрылманов на исторической родине. Об этом премьер-министр Сооронбай Жээнбеков заявил на встрече с представителями общественных организаций этнических кыргызов.

"С момента обретения Кыргызстаном независимости, на историческую родину вернулись порядка 60 тысяч этнических кыргызов. Из них 45 тысяч уже получили гражданство нашей республики", – напомнил он.

Глава правительства отметил, что переселенцы нуждаются в господдержке при решении проблем, связанных с адаптацией, получением жилья и гражданства, социальной и медицинской помощи, трудоустройством.

"Учитывая это, правительство прилагает все усилия для оказания реальной помощи этническим кыргызам, возвращающимся на родину. Именно с этой целью была принята программа правительства "Кайрылман" на 2017-2022 годы по оказанию содействия переселенцам", - сказал Жээнбеков.

Премьер-министр акцентировал внимание представителей госорганов и органов местного самоуправления на необходимости более тесно взаимодействовать с кайрылманами в решении их проблем, оказывать правовую помощь в тех или иных ситуациях, возникающих в ходе адаптации.

Представители общественных организаций этнических кыргызов поблагодарили Жээнбекова за помощь со стороны правительства. Также они выразили заинтересованность в скорейшей адаптации на исторической родине и готовность внести свой посильный вклад в социально-экономическое развитие страны.