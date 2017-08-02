Кто споет Despacito? Депутаты ЖК в центре прикола пользователей соцсети

Пользователи социальной сети Facebook опубликовали видео с нарезками из заседаний парламента и сатирической озвучкой.

Главная тема сюжета - кто из депутатов лучше споет популярную песню Despacito, которая стала хитом этого лета.

Помимо этого, согласно озвучке, депутаты и министры между собой разговаривают на разные темы. Среди прочего министр экономики Арзыбек Кожошев рассказывает главе Фонда госимущества Болсунбеку Казакову о том, как умер главный герой нашумевшего турецкого сериала "Черная любовь".

Отметим, власти Малайзии запретили транслировать песню Despacito на государственных радиостанциях и телеканалах, текст этого латинского хита сочли непристойным.