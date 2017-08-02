Сегодня: исход посла США, жестокое убийство, станет немного прохладнее

До свидания, Гуолтни. Посол США попрощалась с руководством Кыргызстана по случаю досрочного завершения своей миссии в нашей стране. Шейлу Гуолтни приняли руководитель администрации президента Сапар Исаков и министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев. В ходе этих встреч состоялся традиционный в таких случаях обмен любезностями. Кто теперь возглавит дипломатическую миссию Соединенных Штатов в Кыргызстане, пока неизвестно.

Официально Шейла Гуолтни покидает должность посла, так как соскучилась по своим близким и родине. По другим данным, президент США Дональд Трамп, избавляясь от наследия Барака Обамы, проводит в дипломатических кругах большую чистку. Последние годы внешнеполитическое представительство Соединенных Штатов в Бишкеке практически не занималось выстраиванием двусторонних межгосударственных отношений. Посольство ограничивалось контактами с либерально-настроенными политиками и НПО, которые существуют за счет спонсорской помощи из-за океана.

Жестокое убийство. Неподалеку от стационарного УПМ "Ак-Жол" на трассе Бишкек - аэропорт "Манас", в ночь на 1 августа была остановлена машина "Хонда Фит". Авто задержали за неподчинение. Водитель и пассажир вели себя странно и агрессивно. При обыске в салоне нашли медицинскую маску, перчатки и окровавленный нож.

Для разбирательства задержанные были доставлены в ОВД Сокулукского района. В ходе допроса они дали показания, что убили таксиста, а чтобы скрыть следы расправы, преступники выбросили тело в реку и на захваченной машине поехали заниматься частным извозом. Злоумышленники указали место, где оставили свою жертву. В ходе следственных мероприятий в ущелье Кой-Таш было обнаружено тело убитого с 19 ножевыми ранениями. Жертвой разбойников оказался бывший сотрудник милиции, 32-летний Б.Э.

Хамоватый инспектор. В ГУВД Бишкека устанавливают личность сотрудника, который отобрал у водителя телефон. Бишкекчанин решил снять на видео, что патрульный милиционер находится в служебной машине без формы, знаков отличия, отказывается предоставить удостоверение, однако при этом собирает штрафы. Когда страж порядка увидел, что его действия фиксируют на камеру мобильника, он заявил, что не работает в милиции, а затем выхватил телефон из рук горожанина.

Произошедший инцидент стал поводом для расследования, которое ведет служба собственной безопасности МВД. Силовики дали понять, что пока проводится проверка, никаких комментариев от них не будет. Тем временем пользователи интернета узнали в герое скандального видео сотрудника патрульной милиции, который стоит неподалеку от гипермаркета "Глобус" в 7-м микрорайоне, где под знаком "40" частенько шабашит.

100 новых детских садов. Их обещают открыть в Кыргызстане уже к 1 сентября текущего года. Как сообщили в Министерстве образования и науки, этот важный для страны проект реализуется при поддержке Всемирного банка в рамках программы "Дошкольное образование в Кыргызской Республике".

Как сообщает пресс-служба образовательного ведомства, детские сады будут открыты в труднодоступных селах и отдаленных регионах страны. Дошкольные учреждения начнут свою работу с нового учебного года во всех регионах Кыргызстана. Больше всего садиков откроется в Чуйской области – 20, меньше всего в Баткенской – 7.

Разбор полетов в МВД. Накануне на состоявшейся коллегии ведомства серьезную выволочку от министра получили руководители региональных подразделений силового ведомства. За недостаточную работу по борьбе с наркобизнесом и отсутствие профилактики подростковой преступности на целый ряд начальников УВД наложены административные высказывания.

Также министр внутренних дел призвал начальствующий состав своего ведомства обратить внимание на плачевную ситуацию на дорогах страны. Патрульной милиции дано конкретное поручение - активизировать работу и принять неотложные меры по сокращению и предотвращению дорожно-транспортных происшествий.

Долгожданная прохлада. Как сообщает Кыргызгидромет, 4 и 5 августа над столицей прольются кратковременные дожди и прогремят грозы. Благодаря этому в пятницу дневная температура воздуха в Бишкеке снизится до +30 градусов. А вот завтра в городе будет все еще очень жарко - до +37 и без осадков.

В регионах, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни также пройдут небольшие дожди, и станет немного прохладнее. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в высокогорных районах республики. Изменение погоды будет сопровождаться усилением западного ветра, порывы которого могут достигать 15–20 метров в секунду.