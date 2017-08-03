Причиной пожара в Ботсаду может быть поджог. Активисты просят помощи

В результате пожара в Ботаническом саду им. Гареева в Бишкеке выгорело около 3-4 гектаров. Такой информацией делится ОФ "Инициатива "Арча".

По словам активистов, тушением огня помимо пожарных занимались простые люди, работники ботсада, волонтеры и активисты. Пожар потушить удалось, но огонь охватил 3-4 гектара. В настоящий момент ботанический сад и активисты ищут финансовую поддержку, а также людей, для того чтобы подготовить сад к зиме.

Это лето выдалось жарким, и средняя температура днем держится на отметке +36 градусов. Однако, по мнению активиста Дмитрия Ветошкина, странно, что пожар 2 августа начался ровно в 16.00, было 4 очага возгорания, и все они вспыхнули одновременно.

"К слову, вчера дали пресс-конференцию о недопустимости строительства ветеринарной лаборатории на территории Ботсада. А сегодня приглянувшаяся территория загорелась. Хотим развивать ботанический сад. Но пока только приходится защищать", - делится Ветошкни в Facebook.

1 августа состоялась пресс-конференция, на которой обсуждали строительство на территории Ботанического сада фитосанитарной и ветеринарной лаборатории. Конечно же, ни активисты, ни руководство не рады такому соседству. Противники лаборатории считают, что строительство объекта на территории сада приведет к ухудшению почвенного состава и растительного покрова.

Сейчас же активисты просят помощи у всех неравнодушных и призывают поддержать как финансово, так и действиями.

"Мы просим общественность оказать финансовую поддержку для найма дополнительных рабочих по обеспечению полива сада, выкорчевке и очистке свидины, главного сорного и агрессивного растения в саду, поглощающего 50-60% воды и покрывшего 90% территории Ботсада на ул. Ахунбаева, 1А. На стадии гибели уже находятся коллекции дубов, каштанов, лип и лиственницы", - просят волонтеры.

Вы можете:

Войти в добровольную группу горожан по ручному поливу и очистке сада от агрессивного кустарника. В будние дни с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00. В субботу с 9.00 до 12.00 и с 15.00 до 18.00. Просьба заранее зарегистрироваться на полив по archain.kg@gmail.com или по телефону 0555 230 320. Подарить саду огнетушители, ранцевые опрыскиватели (20-30 литров), ведра в неограниченном количестве в целях оперативного тушения участившихся пожаров. Оказать финансовую поддержку для найма дополнительных рабочих по поливу и очистке сада от агрессивного кустарника. Необходимое количество рабочих - 7 человек. Необходимый оклад для одного рабочего - 10 000 сом/месяц. Сроки работы: 4 месяца (август-ноябрь). Итого, Ботаническому саду необходимо 280 000 сомов, или 4,060 доллара США в этом году для выполнения необходимых полевых работ.

Для сбора средств открыт электронный кошелек в ЭЛСОМ и расчетные счета на имя сотрудника ОФ "Инициатива "Арча" Якупбаевой Зухры. Фонд оформил доверенность на нее по обязательствам направить полученные средства согласно целям кампании по сбору средств и получил одобрение от Ботанического сада имени Э. Гареева на оформление кампании на данного сотрудника.

По всем вопросам, связанным со сбором средств, просьба обращаться по телефону 0555 230 320 или через email: archain.kg@gmail.com. ОФ "Инициатива Арча" будет публиковать все данные по получению средств на своей странице в Facebook.

Реквизиты:

Кошелек ЭЛСОМ: 0555 230 320

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