Ухаживающим за ребенком с ОВЗ установят ежемесячную оплату в 5 тысяч сомов

Сегодня, 3 августа, с участием родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, представителей НПО, занимающихся вопросами ЛОВЗ, министерств и ведомств обсудили проект Временного положения об условиях оплаты труда лицам, ухаживающих за ребенком с ограниченными возможностями здоровья.

По данным Минтруда и соцразвития, в настоящее время по республике проживают свыше 29 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет, из них около 6 тысяч детей, по заключению медико-социальной экспертной комиссии, нуждаются в постоянном постороннем уходе.

"Нами предлагается установить ежемесячную оплату труда ухаживающим за ребенком с ОВЗ в размере около 5 тысяч сомов из расчета прожиточного минимума, на что из республиканского бюджета, ежегодно потребуется более 470 млн сомов. Правительство готово изыскать финансовые средства для реализации данного положения", - заверила глава ведомства Таалайгуль Исакунова.

Она отметила, что родители в силу жизненных обстоятельств не имеют возможности работать, так как им круглые сутки нужно смотреть за больным ребенком. Есть немало случаев, когда родителям приходится оставлять детей в домах-интернатах в поисках работы для улучшения экономического положения семьи.

"Государство прилагает все усилия для того, чтобы социальной поддержкой были охвачены не только дети, но и сами родители, которые вынуждены ухаживать дома за детьми с инвалидностью. Денежные средства необходимо направлять не государственным учреждениям, где воспитываются дети, а семьям, во-первых, чтобы они вышли из трудной жизненной ситуации, во-вторых, чтобы дети воспитывались в семейных условиях", - отметила Исакунова.

Сотрудники министерства участникам мероприятия представили законопроект "О государственных пособиях в КР" в новой редакции. По их информации, кроме социальных ежемесячных пособий, которые в настоящее время дети с ОВЗ получают в размере 3 тысяч сомов, в рамках нового законопроекта дополнительно им будут выплачиваться пособия независимо от доходов.