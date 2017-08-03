Погода
$ 69.02 - 69.52
€ 81.24 - 82.52

Ухаживающим за ребенком с ОВЗ установят ежемесячную оплату в 5 тысяч сомов

38  0
ВБ

Сегодня, 3 августа, с участием родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, представителей НПО, занимающихся вопросами ЛОВЗ, министерств и ведомств обсудили проект Временного положения об условиях оплаты труда лицам, ухаживающих за ребенком с ограниченными возможностями здоровья.

По данным Минтруда и соцразвития, в настоящее время по республике проживают свыше 29 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья до 18 лет, из них около 6 тысяч детей, по заключению медико-социальной экспертной комиссии, нуждаются в постоянном постороннем уходе.

"Нами предлагается установить ежемесячную оплату труда ухаживающим за ребенком с ОВЗ в размере около 5 тысяч сомов из расчета прожиточного минимума, на что из республиканского бюджета, ежегодно потребуется более 470 млн сомов. Правительство готово изыскать финансовые средства для реализации данного положения", - заверила глава ведомства Таалайгуль Исакунова.

Она отметила, что родители в силу жизненных обстоятельств не имеют возможности работать, так как им круглые сутки нужно смотреть за больным ребенком. Есть немало случаев, когда родителям приходится оставлять детей в домах-интернатах в поисках работы для улучшения экономического положения семьи.

"Государство прилагает все усилия для того, чтобы социальной поддержкой были охвачены не только дети, но и сами родители, которые вынуждены ухаживать дома за детьми с инвалидностью. Денежные средства необходимо направлять не государственным учреждениям, где воспитываются дети, а семьям, во-первых, чтобы они вышли из трудной жизненной ситуации, во-вторых, чтобы дети воспитывались в семейных условиях", - отметила Исакунова.

Сотрудники министерства участникам мероприятия представили законопроект "О государственных пособиях в КР" в новой редакции. По их информации, кроме социальных ежемесячных пособий, которые в настоящее время дети с ОВЗ получают в размере 3 тысяч сомов, в рамках нового законопроекта дополнительно им будут выплачиваться пособия независимо от доходов.

URL: http://www.vb.kg/364262
Теги:
дети, инвалиды, Минтруда, Министерство социального развития
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  