Что мы знаем о тех, кто хочет руководить страной? Часть 3

ЦИК завершила выдвижение кандидатов в президенты. За полтора месяца в Центризбирком поступили заявления о выдвижении 59 кандидатов, но позже двое из них отказались от дальнейшего участия в выборах.

Высокие политические амбиции, как выяснилось, есть не только у лидеров партий, но и у пенсионеров, безработных и даже людей с уголовным пошлым. До 10 сентября ЦИК должна обработать данные и завершить регистрацию кандидатов, поэтому список может заметно поредеть: кому-то могут отказать в регистрации, а кто-то может и сам отказаться от участия.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября. В течение месяца кандидаты будут встречаться с избирателями, представлять свои предвыборные программы, с высоких трибун представлять свое видение развития страны, а какие-то факты из их биографии и карьеры обнародуют и их оппоненты.

"ВБ" представляет справочную информацию о последних 18 кандидатах из общего списка.

Информацию об остальных кандидатах читайте здесь и здесь.

Казыбек Шайымбетов, 62 года

Является уроженцем села Бостери Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области. Ранее работал генеральным директором государственной резиденции №2 в Чолпон-Ате. В разные годы руководил общественной организацией "Элдик Кайрат" и был членом объединения "Люстрации". Он проводил митинги, акции протеста и выступал за принятие Закона "О люстрации". Также известен как сторонник политики российского президента Владимира Путина. В 2016 году выступал с идеей создания республиканского движения в поддержку Путина.

Эрнис Зарлыков, 50 лет

С 1990-х годов работает в различных должностях столичного управления. Сейчас Зарлыков занимает пост первого вице-мэра столицы. Он контролирует исполнение мер политики, мониторинг и оценку исполнения доходной и расходной части местного бюджета, организует и курирует разработку программ и стратегий социально-экономического развития города, осуществляет контроль их реализации.

Турат Акимов, 55 лет

Имеет филологическое образование, окончил Калининский (Тверской) государственный университет. Сейчас является лидером партии "Чоң Казат" и главным редактором издания "Деньги и власть". Входил в общественный координационный совет бизнес-сообщества при столичной мэрии. Также он известен своими критическими высказываниями, был в оппозиции. В 2016 году на него было совершено нападение, которое он связал со своей профессиональной деятельностью и обвинил экс-главу МВД Мелиса Турганбаева в этом заказе.

Канат Исаев, 42 года

Много лет проработал на административных должностях, в основном в Чуйской области. Дважды избирался депутатом Жогорку Кенеша, сначала от партии "Республика", а затем от партии "Кыргызстан", которая была основана незадолго до парламентских выборов 2015 года. Весной этого года было заведено уголовное дело в отношении Исаева и еще нескольких лиц, обвиняемых в коррупции. В начале июня Исаеву было предъявлено еще одно обвинение в коррупции в бытность мэром города Токмак. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Акбаралы Айтикеев, 59 лет

Председатель политической партии "Партия защиты интересов работников промышленности, сельского хозяйства и малообеспеченных семей Кыргызской Республики", член Совета и вице-президент Международного конгресса промышленников и предпринимателей стран СНГ, Балтии и Восточной Европы. Он баллотировался в президенты три раза - в 2005, 2009 и 2011 годах, в последний раз он занял 13-е место из 16 кандидатов. Но большую известность ему принесла его идея изменить название страны на Кыргызскую Республику - Манас.

Талгатбек Кожогулов, 61 год

Имеет высшее образование, окончил Карагандинскую высшую школу МВД. Сейчас является советником общественной организации по борьбе с коррупцией в государственных органах КР. Также Кожогулов активно выступает за права кыргызстанских паломников в Саудовской Аравии.

Марат Иманкулов, 57 лет

С конца 1980-х годов Иманкулов занимал различные оперативные и руководящие должности в КГБ, а после переименования - в СНБ и ГКНБ КР. Имеет чин генерал-майора. В 2011 году также участвовал в выборах президента в качестве самовыдвиженца и занял 10-е место. Тогда за него проголосовали около 8 тысяч избирателей. Сейчас он на пенсии, занимается общественной деятельностью и выступает в качестве эксперта по госбезопасности.

Роман Ремнев, 32 года

Юрист по образованию, председатель правозащитного движения "Никто, кроме нас!", позиционирует себя как православный активист. В 2016 году он защищал на суде активистов Алмаза Жазыбаева и Таалая Айдарова, которые напали на ЛГБТ в Бишкеке.

Бакыт Керимбеков, 56 лет

Окончил лечебный факультет КГМИ по специальности "невропатология", некоторое время проработал по специальности, затем занимался бизнесом и спортом. Мастер спорта КР международного класса по пауэрлифтингу, президент Федерации пауэрлифтинга КР, экс-депутат Жогорку Кенеша второго созыва.

Марат Мергенов, 52 года

Образование высшее, окончил КГНУ им. Ж.Баласагына, юридический факультет. Сейчас работает частным адвокатом. Является соучредителем организации "Иссык-Кульское общество спасения на водах Кыргызстана".

Муканбайжан Айманбаев, 61 год.

О себе в ЦИК он предоставил скудные данные. Имеет среднее специальное образование, окончил Финансовый экономический техникум. В настоящее время не работает.

Темиркул Омуралиев, 57 лет

Окончил Фрунзенский политехникум. В ЦИК он сообщил, что временно не работает. В 2011 году уже выдвигал свою кандидатуру, также на положении временно безработного.

Полотбек Кенжекулов, 66 лет

Образование высшее, окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт им. К.Скрябина. Сейчас он является президентом общественного фонда "Полот бек".

Акылбек Мансуров, 44 года

О себе кандидат предоставил скудные данные. Известно, что он юрист по образованию. В настоящее время является генеральным директором ОсОО "Ридуан".

Омурбек Болтуруков, 62 года

Известно, что Болтуруков родился 20 сентября 1955 года и является главой крестьянского хозяйства "Бөлтүрүк". Он также является сопредседателем общественного объединения "Таза багыт". Болтуруков выдвигал свою кандидатуру и в 2011 году. В октябре 2012 года был одним из участников митинга в Караколе, когда удерживали полномочного представителя правительства по Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева. Среди задержанных после митинга был и Болтуруков. Кстати, он является одним из "постоянных" кандидатов в президенты - выдвигает свою кандидатуру с 1995 года.

Камил Токтобаев, 64 года

Образование высшее, окончил Фрунзенский политехнический институт. Сейчас находится на пенсии.

Аскарбек Абышев, 53 года

Образование высшее, окончил ФПИ по специальности "инженер-механик", КГНУ им. Ж. Баласагына по специальности "финансовый менеджер". Сейчас является советником генерального директора ОсОО "Киргизпромтехнология". В 2011 году также выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах, но из-за незнания кыргызского языка ЦИК не допустила его к выборам.

Советбек Абыкулов, 63 года

Работает ведущим специалистом Департамента мониторинга, прогнозирования ЧС МЧС КР.