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ЦИК зарегистрировала кандидатуру Темира Сариева в президентских выборах

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 3 августа, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов зарегистрировала первого кандидата в президенты. Об этом сообщили в ЦИК.

Первым зарегистрированным кандидатом стал Темир Сариев. Он собрал более 60 тысяч подписей граждан в свою поддержку, прошел тестирование на знание госязыка и выполнил другие требования ЦИК. Сегодня глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова вручила ему удостоверение кандидата.

Предвыборная кампания начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

Всего заявления о выдвижении кандидатур поступили от 59 человек, но позже два кандидата отказались от дальнейшего участия в выборах.

URL: http://www.vb.kg/364267
Теги:
выборы, Темир Сариев, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (48 материалов)
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Комментарии
Сергей Тихомиров
03.08.2017, 14:44
Карма: +37
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 238
Минусов: 201
Комментариев: 411

Ну, этот хотя бы не в СИЗО и не в дурдоме. Хотя, честно говоря, шансов на выборах у него все равно не много после коррупционного скандала с дорогой.

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Тимур Байменов
03.08.2017, 17:34
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Минусов: 85
Комментариев: 108

Сергей Тихомиров

Ну, этот хотя бы не в СИЗО и не в дурдоме. Хотя, честно говоря, шансов на выборах у него все равно не много после коррупционного скандала с дорогой.

 Ну там не только дорога есть, например в каком то году, когда он был депутом, то его задержали в аэропорту, потому, что он с собой вез больше 100 штук долларов. Он не смог ничего объяснить. 

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Бермет Осмонкулова
03.08.2017, 18:46
Карма: 0
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Комментариев: 62

Сариев жаловался своему кругу, что хотел в этот день цветов, красной дорожки и улыбок, а так как его обсмеяли, ему пришлось скромно пойти и забрать корочку КАНДИДАТА. Но обещал молодежи затусить

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Бумбараш Сакутама
03.08.2017, 19:34
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Тимур Байменов

Сергей Тихомиров

Ну, этот хотя бы не в СИЗО и не в дурдоме. Хотя, честно говоря, шансов на выборах у него все равно не много после коррупционного скандала с дорогой.

 Ну там не только дорога есть, например в каком то году, когда он был депутом, то его задержали в аэропорту, потому, что он с собой вез больше 100 штук долларов. Он не смог ничего объяснить. 

С банковских ячейек они с членами временного совета вскрывали и где они?Может когда АША уйдет узнаем?Он тоже замешан в этом грабеже!

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