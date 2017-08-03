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Юрист Текебаева просит суд проверить Маевского у психолога

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Родион Решетов

Сегодня, 3 августа, в Первомайском суде города Бишкек продолжается судебный процесс по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова.

Адвокат парламентария в очередной раз направил судье ходатайство по защите своего клиента. В этот раз речь зашла о прикреплении к материалам дела прогноза погоды на 13 мая 2010 года.

Так, Текебаев сообщил, что в тот день в Бишкеке стояла холодная погода, около +18 градусов в дневное время. Следовательно, вечером было еще холоднее. А в "Супаре", которая находится за городом, температура была и вовсе невысока - максимум +12 градусов.

В то время как Маевский с Модиным утверждают, что во время встречи было жарко и они сидели на открытой летней площадке.

Затем адвокат Текебаева обратился к судье с ходатайством о проверке психического здоровья Леонида Маевского, не является ли основной свидетель потенциальным лгуном.

"У меня еще одно ходатайство. Суд лишил защиту возможности доказать, что кто-то из свидетелей - либо Кутуков, либо Маевский лжет. Я считаю, что Маевский врет. Он около 5-6 раз менял свои показания, его слова не вызывают доверия. Я прошу назначить психоэкспертизу, чтобы установить, имеет ли он склонность врать. Скорее всего, будет признано, что Маевский потенциально склонен ко лжи", - заявил юрист.

URL: http://www.vb.kg/364277
Теги:
Омурбек Текебаев, суд
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Комментарии
Сергей Тихомиров
03.08.2017, 16:33
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Так, Текебаев сообщил, что в тот день в Бишкеке стояла холодная погода, около +18 градусов в дневное время.

А почему Текебаев помнит с такой точностью погоду в тот день 7 лет назад, если у него в тот день никаких событий не происходило? Он что, с точностью до градуса помнит погоду в любой день 7 лет назад?

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Даке Маматкасым
03.08.2017, 16:41
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и Текебаева тогда пусть проверят заодно. я бы даже сказал, что начинать с него надо

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Дениза Токоева
03.08.2017, 17:42
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Ну давайте тогда Текебаева тоже проверим, заодно сопоставим на суде то видео где он раком ставит какую-то женщину и шлепает ее. А так если честно сам Текебаева еще тот лгун и подлец.

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