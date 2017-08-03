Подробности ДТП с участием ансамбля из Узбекистана на Иссык-Куле

Сегодня, 3 августа, примерно в 11.00 в дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Кызыл-Орук, и сразу же на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа районной милиции. Столкнулись минивэн и легковой автомобиль.
Как выяснилось позднее, пассажиры микроавтобуса марки "Фольксваген ЛТ-35" являются гражданами Узбекистана, которые были госпитализированы в территориальную больницу города Чолпон-Ата.
Туда же направлены еще двое жителей г. Бишкек, находившихся в автомашине марки "Мазда Примаси".
По данным Министерства здравоохранения, в основном пострадавшие получили закрытые переломы и ушибы.
Госпитализированы:
Причины столкновения в настоящее время устанавливаются, но, по предварительной информации, виновником является водитель легкового авто.
По сообщению правоохранительных органов Иссык-Кульской области, 61-летний житель села Кара-Ой А. Кадыржан на своем микроавтобусе марки "Фольксваген-ЛТ-35" вез пассажиров из дома отдыха Good luck, расположенного в селе Чон-Сары-Ой. Отметим, в курортной зоне проходил фестиваль танцев и 13 иностранных гостей принимали в нем участие.
"По окончании фестиваля они отправились в Бишкек, чтобы совершить вылет из аэропорта "Манас". Однако на 17-м километре автодороги Балыкчы - Ананьево - Каракол, возле села Кызыл-Орук, пассажирский микроавтобус столкнулся с автомашиной "Мазда Примаси", - сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.