СМИ: В Баварии нашли сокровища нацистов

Историк-любитель обнаружил в Баварских Альпах клад с награбленным нацистами, пишет Росбалт.

В тайнике, обнаруженном в лесу, предположительно находятся золото, драгоценные камни, предметы искусства и королевские регалии.

Приблизительная стоимость клада, который еще предстоит достать, выше $6 млрд.

Извлечение сокровищ может оказаться проблематичным. "О своих правах на участок леса, расположенный на австро-немецкой границе, уже заявил местный землевладелец", - сообщает РЕН ТВ.

Во время Второй мировой войны один из поездов с золотом, выехавший из Будапешта, был остановлен в городке Верфен. Затем сокровища были грузовиками вывезены на территорию Третьего рейха.