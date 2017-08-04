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СМИ: В Баварии нашли сокровища нацистов

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Историк-любитель обнаружил в Баварских Альпах клад с награбленным нацистами, пишет Росбалт.

В тайнике, обнаруженном в лесу, предположительно находятся золото, драгоценные камни, предметы искусства и королевские регалии.

Приблизительная стоимость клада, который еще предстоит достать, выше $6 млрд.

Извлечение сокровищ может оказаться проблематичным. "О своих правах на участок леса, расположенный на австро-немецкой границе, уже заявил местный землевладелец", - сообщает РЕН ТВ.

Во время Второй мировой войны один из поездов с золотом, выехавший из Будапешта, был остановлен в городке Верфен. Затем сокровища были грузовиками вывезены на территорию Третьего рейха.

URL: http://www.vb.kg/364286
Теги:
Германия
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