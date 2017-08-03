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Адахан Мадумаров побил действующий рекорд по госязыку среди кандидатов

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 3 августа, еще два кандидата в президенты прошли тестирование на знание государственного языка.

Как сообщили в Нацкомиссии по госязыку, наивысший результат - 96,77 балла получил Адахан Мадумаров. Второй кандидат - Максатбек Жумабеков набрал 81,6 балла. Третий кандидат Нусрет Мамедов, который по графику сегодня должен был пройти тестирование, не пришел в связи с самоотводом.

Отметим, до сегодняшнего дня из 18 ранее сдавших тест кандидатов наивысший результат - 94,75 балла был у Турсунбека Акуна.

URL: http://www.vb.kg/364289
Теги:
кыргызский язык
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Комментарии
Руслан Рустамович
03.08.2017, 17:54
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Он так же является чемпионом мира по облизыванию промежностей Бакиева.

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Касым Молдобаев
03.08.2017, 18:13
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Сомнительный повод для фаллометрии. Им не учителями кыргызского работать. Достаточно быть грамотным, а специалистом пусть будет лучше по экономике или дипломатии.

+1
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Дениза Токоева
03.08.2017, 18:56
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Комментариев: 95

Касым Молдобаев

Сомнительный повод для фаллометрии. Им не учителями кыргызского работать. Достаточно быть грамотным, а специалистом пусть будет лучше по экономике или дипломатии.

Но они считают, что это достижение и хотят попиарасится как следует.

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