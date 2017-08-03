Адахан Мадумаров побил действующий рекорд по госязыку среди кандидатов

Сегодня, 3 августа, еще два кандидата в президенты прошли тестирование на знание государственного языка.

Как сообщили в Нацкомиссии по госязыку, наивысший результат - 96,77 балла получил Адахан Мадумаров. Второй кандидат - Максатбек Жумабеков набрал 81,6 балла. Третий кандидат Нусрет Мамедов, который по графику сегодня должен был пройти тестирование, не пришел в связи с самоотводом.

Отметим, до сегодняшнего дня из 18 ранее сдавших тест кандидатов наивысший результат - 94,75 балла был у Турсунбека Акуна.