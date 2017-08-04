Родители отказались писать заявление на мужчин, избивших подростка

В городе Балыкчы Иссык-Кульской области группа молодых людей 25-30 лет избила 16-летнего подростка. Об этом сообщает УВД Иссык-Кульской области.

В милиции отметили, что об инциденте органы внутренних дел узнали 3 августа примерно в восемь утра, когда в ОВД г. Балыкчы поступило сообщение из городской больницы. Врачи указали, что к ним поступил несовершеннолетний с многочисленными телесными повреждениями.

Позднее подросток признался, что 2 августа около девяти вечера он шел домой с озера по улице Озерной. В этот момент возле него остановилась автомашина марки "Мерседес" черного цвета. Из нее вышли три парня в возрасте 25-30 лет и беспричинно избили подростка. После чего скрылись с места преступления.

"Мать потерпевшего парня отказалась писать заявление и обратилась с просьбой об отказе от частно-публичного обвинения в отношении лиц, которые избили ее сына. Но следственным подразделением ОВД г. Балыкчы по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 234 часть 2 ("Хулиганство, совершенное группой лиц") УК КР. За любое преступление должно следовать наказание, если их не наказать, это станет стимулом для совершения нового преступления", - сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Он также отметил, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению подозреваемых по данному преступлению.